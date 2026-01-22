Prirodna sijeda kosa: Kako je njegovati i nositi s ponosom

Sijeda kosa postala je nezaobilazan trend. Sve više žena odlučuje se puštati svoje prirodne sijede vlasi, što ne mora nužno biti povezano s godinama. Ipak, sijeda kosa zahtijeva posebnu njegu, češće posjete frizeru i pažljivo održavanje kako bi ostala zdrava i sjajna.

Stručnjaci naglašavaju da je hidratacija ključna. Osim dovoljno vode i uravnotežene prehrane, važno je koristiti preparate koji smiruju suhu i lomljivu kosu te održavaju njenu mekoću i sjaj.

Koristite blage, hidratantne šampone jer je sijeda kosa prirodno suša. Srebrni ili ljubičasti šampon preporučuje se jednom do dva puta sedmično, kako bi se neutralisali neželjeni žuti tonovi, a pritom kosa dodatno ne isušila. Dubinske regeneracije ili maske jednom sedmično pomažu u očuvanju mekoće, dok ulja poput arganovog ili kokosovog omekšavaju i hrane vlasi.

Izbjegavajte pretjeranu upotrebu toplote – fen i peglu koristite na nižim temperaturama. Proizvodi za glatkoću i sjaj pomažu u kontroli mršenja i daju zdrav izgled.