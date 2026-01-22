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U MODI

Prirodna sijeda kosa: Kako je njegovati i nositi s ponosom

Ne mora nužno biti povezano s godinama

Njega sijede kose. Instagram

A. P.

22.1.2026

Sijeda kosa postala je nezaobilazan trend. Sve više žena odlučuje se puštati svoje prirodne sijede vlasi, što ne mora nužno biti povezano s godinama. Ipak, sijeda kosa zahtijeva posebnu njegu, češće posjete frizeru i pažljivo održavanje kako bi ostala zdrava i sjajna.

Stručnjaci naglašavaju da je hidratacija ključna. Osim dovoljno vode i uravnotežene prehrane, važno je koristiti preparate koji smiruju suhu i lomljivu kosu te održavaju njenu mekoću i sjaj.

Koristite blage, hidratantne šampone jer je sijeda kosa prirodno suša. Srebrni ili ljubičasti šampon preporučuje se jednom do dva puta sedmično, kako bi se neutralisali neželjeni žuti tonovi, a pritom kosa dodatno ne isušila. Dubinske regeneracije ili maske jednom sedmično pomažu u očuvanju mekoće, dok ulja poput arganovog ili kokosovog omekšavaju i hrane vlasi.

Izbjegavajte pretjeranu upotrebu toplote – fen i peglu koristite na nižim temperaturama. Proizvodi za glatkoću i sjaj pomažu u kontroli mršenja i daju zdrav izgled.

Uz nekoliko jednostavnih pravila, sijeda kosa može izgledati sjajno, zdravo i moderno, potvrđujući da nijansa sama po sebi ne znači kompromise u njezi i stilu. 

# NJEGA KOSE
# LJEPOTA
# SIJEDA KOSA
# FRIZURE
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