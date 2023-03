Zaboravite botokse, evo što vam treba

S godinama, situacija s kožom lica se samo pogoršava i stoga žene pribjegavaju injekcionoj kozmetologiji, a zatim, u potrazi za vječnom mladošću, plastičnoj hirurgiji. Ovo je potpuno pogrešan korak. Umjesto toga, imate alternativu, navode stručnjaci.

Fitnes za lice - Gimnastika za lice poboljšava mikrocirkulaciju krvi i ubrzava metabolizam - to sprečava pojavu bora, zateže kožu i čini da izgleda zdravije i mlađe. Za održavanje tonusa dovoljno je dva do tri puta sedmično, za ispravljanje bora ili drugih nesavršenosti - tri do pet puta sedmično, kod starijih - od pet do sedam puta sedmično.

Kolagen - To je protein koji čini tkiva ljudskog tijela. Odgovoran je za elastičnost mišića i elastičnost kože, jača zglobove i ligamente. Ljudsko tijelo samostalno proizvodi ovaj protein, ali nakon 30 godina koži počinje nedostajati Stoga, ako poslije 30. godine u vašoj ishrani nema dovoljno prirodnih izvora kolagena, meso, želatin ili morski plodovi, onda se preporučuje da ga uzimate u obliku dijetetskog suplementa.