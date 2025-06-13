Melania Trump u haljini Bottega Veneta i Louboutin štiklama koje su ukrale svu pažnju

Donald i Melania Trump pojavili su se 11. juna 2025. godine, na svečanom otvorenju mjuzikla Les Misérables u Kennedy Centeru u Vašingtonu. Iako je događaj bio kulturnog karaktera, modni reflektori bili su usmjereni upravo na Melaniju, čiji je stajling ponovno izazvao val oduševljenja na društvenim mrežama.

Zablistala je od glave do pete

Za ovu priliku odabrala je sofisticiranu crnu haljinu bez rukava modne kuće Bottega Veneta, čija je elegantna linija dodatno naglasila njezinu figuru. Look je zaokružila s upečatljivim štiklama brenda Christian Louboutin – model Eklectica Pump u verziji Multi Speccio Laminato, ukrašenim detaljima u ružičastom i žutom zlatu. Kosu je nosila raspuštenu s nježnim uvojcima, a šminka je bila decentna – fokus na očima uz nude usne i blago rumenilo, stvarajući dojam nenametljive elegancije.

Modni detalji koji su dominirali večeri

Na društvenim mrežama uslijedile su brojne pohvale: "Izgleda prekrasno", "Njezin stil je besprijekoran", "Apsolutno elegantna – nije stvar samo u odjeći, već i u držanju", "Ne možeš pogriješiti s Louboutinkama", "Haljina izgleda udobno i luksuzno – savršeno!"...

I dok se haljina Bottega Veneta još uvijek može pronaći na platformi MyTheresa po cijeni od 2900 eura, spomenuti model Louboutin salonki više nije dostupan u redovnoj prodaji.