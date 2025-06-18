Ljetne nijanse za nokte: Popravljaju raspoloženje brže od kafe

Ako vam jutarnja kafa više ne pomaže da počnete dan s osmijehom, možda je vrijeme da probate nešto potpuno drugačije – šik manikir u bojama koje popravljaju raspoloženje u trenu.
Kako polako uplovljavamo u ljeto, ljubiteljice manikira i dalje biraju nježne pastelne tonove i suptilne neutralne nijanse, ali istovremeno sve više naginju ka odvažnijim, upečatljivim bojama.
Krem žuta, poput nijanse maslaca, ostaje favorit sezone, dok nježna ljubičasta i ružičasta ne silaze s liste ljetnih klasika. Ipak, uz njih se sve češće pojavljuju i snažni akcenti u vidu jarke fuksije i morskih nijansi zelene.
Ako ste u potrazi za savršenim manikirom za svoj sljedeći odlazak u salon, inspiraciju potražite u izboru nijansi koje preporučuju profesionalni nail artisti – ovo su apsolutni hitovi za ljeto!
Mliječna lavanda
Mliječne neutralne nijanse na noktima dominiraju već nekoliko sezona, ali ovog ljeta u centar pažnje stupa nova pastelna zvijezda – lavanda. Ova boja preuzima primat od nježno roze i klasičnih bijelih mliječnih tonova. I dalje je tu taj prepoznatljiv, blago providan finiš koji obožavamo, ali sada u osvježenom, elegantnom tonu koji donosi dašak romantike i sofisticiranosti.
Francuski manikir u pastelno-hrom sjaju
Francuski manikir doživljava pravu renesansu i ne pokazuje znakove usporavanja. Umjesto klasičnih bijelih vrhova, sada viđamo sve više kreativnih varijacija: od zavodljivih crvenih i dramatičnih crnih pa sve do najnovijeg ljetnog favorita – pastelno-hromiranog frenča.
Za ovaj savremeni twist dovoljno je nanijeti neutralnu bazu, vrhove nokta obojiti u nježnu pastelnu nijansu i sve upotpuniti prozirnim hromiranim premazom koji daje suptilan, ali efektan sjaj. Rezultat? Manikir koji je istovremeno sofisticiran, moderan i neodoljivo trendi.
Blistava fuksija
Niste raspoloženi za pastelne tonove? Onda se odlučite za nijansu koja ostavlja snažan utisak već na prvi pogled. Juni je idealan mjesec da napravimo prelaz iz nježnih proljetnih pastelnih boja ka hrabrijim, ljetnim tonovima, a jarka, odvažna i blistava fuksija savršen je izbor za efektan manikir koji privlači pažnju.
Morsko staklo
Ništa ne zaokružuje ljetni izbor boja za nokte kao dašak zelene, ali koju nijansu odabrati? Ovog ljeta, odgovor je boja morskog stakla. Ova prozračna pastelna boja donosi savršen balans između neutralnog i modernog.
Dovoljno je nenametljiva da se uklopi uz sve, a opet dovoljno posebna da osvježi svaki manikir. Morsko staklo djeluje smirujuće, sofisticirano i potpuno u skladu s proljećnim duhom – prava mala oaza boje na vašim prstima.