Ljetne nijanse za nokte: Popravljaju raspoloženje brže od kafe

Ako vam jutarnja kafa više ne pomaže da počnete dan s osmijehom, možda je vrijeme da probate nešto potpuno drugačije – šik manikir u bojama koje popravljaju raspoloženje u trenu.

Kako polako uplovljavamo u ljeto, ljubiteljice manikira i dalje biraju nježne pastelne tonove i suptilne neutralne nijanse, ali istovremeno sve više naginju ka odvažnijim, upečatljivim bojama.

Krem žuta, poput nijanse maslaca, ostaje favorit sezone, dok nježna ljubičasta i ružičasta ne silaze s liste ljetnih klasika. Ipak, uz njih se sve češće pojavljuju i snažni akcenti u vidu jarke fuksije i morskih nijansi zelene.

Ako ste u potrazi za savršenim manikirom za svoj sljedeći odlazak u salon, inspiraciju potražite u izboru nijansi koje preporučuju profesionalni nail artisti – ovo su apsolutni hitovi za ljeto!