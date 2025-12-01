Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ASTROLOŠKI VODIČ

Najveće manipulatorice rađaju se u ovim horoskopskim znakovima

One mogu biti privlačne, harizmatične i duhovite, ali istovremeno i nepredvidive

Astrološki vodič. Pexels

A. P.

1.12.2025

Neke žene imaju neobičnu sposobnost da utječu na ljude oko sebe, gotovo nesvjesno. Prema astrologiji, njihov šarm i intuicija za emocije drugih čine ih izuzetno moćnim u socijalnim situacijama. One mogu biti privlačne, harizmatične i duhovite, ali istovremeno i nepredvidive – nikad ne znate šta će sljedeće reći ili učiniti. Upravo ta kombinacija šarma i tajanstvenosti čini njihove odnose fascinantnim, ali i ponekad izazovnim. 

Evo u kojim znakovima su rođene: 

Vaga

Njihova diplomatska priroda i sposobnost da balansiraju između suprotstavljenih stavova čine ih magnetom za druge. One mogu biti privlačne, harizmatične i duhovite, ali istovremeno nikad ne znate na čemu ste. Upravo ta kombinacija šarma i tajanstvenosti čini njihove odnose fascinantnim, ali i ponekad izazovnim.

Blizanci

Brza razmišljanja i promjenjiva energija omogućuje im da se lako izvuku iz neugodnih situacija. Ponekad mogu koristiti riječ kao oružje, stvarajući dojam koji im najviše odgovara u danom trenutku. Njihova sposobnost prebacivanja perspektive ostavlja druge zbunjene, ali i fascinirane. Kada žele ostvariti određeni cilj, znaju to učiniti verbalno. 

Ribe

Iako djeluju nježno i suosjećajno, žene rođene u ovom znaku mogu vrlo suptilno utjecati na druge kroz emocije. Ribe znaju kako izazvati empatiju i kako iskoristiti svoju ranjivost da bi pridobile podršku ili naklonost. Njihova maštovitost ponekad ih vodi u izbjegavanje odgovornosti, što može rezultirati manipulativnim ponašanjem. 

# HOROSKOP
# ŽENE
# ASTROLOGIJA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.