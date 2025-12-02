Čarolija punog Mjeseca šalje sreću ovim znakovima

Supermjesec u noći 4. na 5. decembar, navode astrolozi, donosi jasan završetak godine, a četiri znaka posebno ulaze u sretniji period.

Posljednji ovogodišnji puni Mjesec stiže u Blizancima, u formi Supermjeseca. Njegova energija mnogima djeluje kao završna tačka: ono što se mjesecima "kuhalo u pozadini" sada postaje jasnije i dobija svoj rasplet. Naglasak je na komunikaciji, mislima, informacijama i drugačijem pogledu na stvari koje se već dešavaju. Uz snažan utjecaj planeta u Strijelcu, ali i Merkura, Jupitera i Saturna, ovo je trenutak kada se slika "posloži" i lakše odlučujemo kako želimo ući u novu godinu. Iako svi osjećaju promjenu, četiri znaka posebno ulaze u period više prilika, lakših rješenja i pozitivnih preokreta.

Blizanci

Ovaj pun Mjesec direktno utječe na Blizance i donosi im lični zaokret. Mnogi će osjetiti kao da napokon "vide sebe" jasnije i konačno razumiju smisao onoga što im se događalo tokom godine. Slijedi odluka, promjena ili hrabar korak, vezano za odnos, posao, selidbu ili način života. Merkur u dobrim aspektima otvara vrata konkretnim dogovorima, potpisima i podršci drugih. Odnosi su u fokusu: komunikacije su iskrene, reakcije drugih govore mnogo, a Blizanci dobijaju priliku da se ponašaju u skladu sa sobom, a ne tuđim očekivanjima.

Vaga

Vagama ovaj Supermjesec donosi lakšu energiju i više prilika, posebno kroz informacije, putovanja, učenje i kontakte s inostranstvom. Moguća su lijepe vijesti: uspješan ispit, ponuda za put, početak studija ili rješenje administrativnog pitanja. Venera, njihov vladar, daje im dodatnu sreću kroz "slučajne" susrete i informacije koje im mijenjaju tok planova. Za Vage koje traže posao ili žele promjenu, ovo je idealan period da se povežu s ljudima iz drugih sredina ili započnu online projekte. Najviše dobijaju kada se odvaže na novo.

Vodolija

Vodolijama ovaj Mjesec aktivira kreativnost, ljubav, djecu i sve što im vraća osjećaj radosti. Nakon dužeg perioda pritiska, vraća se inspiracija, ideja za projekt, želja da se vrate omiljenom hobiju ili potreba da pokažu svoju autentičnost. Na emotivnom planu slijede važni razgovori i razjašnjenja. Neke situacije mogu biti neočekivane, ali upravo te promjene otvaraju prostor za nešto bolje. Sreća dolazi kada Vodolija prestane sputavati sebe i dopusti da bude ono što jeste, bez obzira na to shvataju li drugi to ili ne.

Strijelac

Strijelci su u snažnoj fazi, a ovaj pun Mjesec naglašava njihove odnose. Moguća su iznenađenja kroz partnerstva i saradnje: povratak neke osobe, nova ponuda ili prekretnica u vezi. Drugi igraju važnu ulogu: neko Strijelcu otvara vrata, nudi saradnju ili pokazuje put koji nije sam primijetio. U ljubavi dolazi jasniji dogovor ili odluka o zajedničkom koraku. Ovaj Mjesec traži i iskrenost prema sebi, koje odnose održavate iz navike, a koji vas zaista hrane i podržavaju. Kada Strijelac napravi tu razliku, dolazi olakšanje i prostor za ljude koji su mu zaista potrebni.