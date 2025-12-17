U 2026. ova 3 horoskopska znaka će vladati

Godina pred nama donosi tektonske astrološke promjene. S Jupiterom koji ulazi u vatrenog Lava i Plutonom koji se čvrsto pozicionira u Vodoliji, energija se pomjera s pasivnog posmatranja na aktivno djelovanje. Ako pripadate jednom od ovih znakova, pripremite se – vaš lični film upravo počinje da se snima, očekuje vas nevjerovatan uspjeh.

Rak

Vaša era povlačenja je završena. S Jupiterom koji prolazi kroz vaš znak u prvoj polovini godine, dobijate nevjerovatan vjetar u leđa. Vi ste taj koga svi gledaju. Vaša intuicija postaje vaša supermoć, a emocije koje su vas nekada kočile sada postaju vaše gorivo. Očekujte napredak u karijeri gdje će vaša sposobnost da njegujete i vodite ljude biti presudna. Ne skrivajte se – svijet treba vašu autentičnost.

Lav

Kada Jupiter sredinom godine uđe u vaš znak, to je kao da je neko uključio sve reflektore na stadionu. Vi ste definicija onoga što znače glavni likovi 2026. Vaša harizma će biti magnetična, privlačeći prilike, ljubav i novac bez velikog napora. Ovo je vaša godina za lansiranje velikih projekata, javne nastupe i ostvarivanje ambicija o kojima ste do sada samo tiho sanjali. Iskoristite ovaj kosmički talas.

Vodolija

S Plutonom u vašem znaku, vi prolazite kroz potpunu transformaciju identiteta. Ne samo da mijenjate sebe, već mijenjate i svijet oko sebe. Vaše ideje, koliko god djelovale radikalno, bit će prihvaćene kao vizionarske. Glavni likovi 2026. ne prate trendove, oni ih stvaraju, a vi ste predvodnik te kolone. Očekujte da ćete se osloboditi starih uverenja i zakoračiti u verziju sebe koja je neustrašiva.