Ovi znakovi najčešće biraju pogrešne partnere

Neki ljudi kao da imaju unutrašnji kompas koji ih, umjesto ka sigurnosti i emocionalnoj stabilnosti, uporno vodi prema pogrešnim izborima u ljubavi. Privlače ih nedostupne, komplikovane ili emocionalno zatvorene osobe, a iako takvi odnosi često završavaju razočaranjem, iznova se vraćaju istom obrascu. Razlog leži u tome što vole snažno, iskreno i bez zadrške – često stavljajući srce ispred razuma.

Astrolozi izdvajaju tri horoskopska znaka kod kojih emocije nerijetko nadjačaju logiku, zbog čega se znaju naći u odnosima koji više bole nego što ispunjavaju.

Ribe

Ribe u ljubav ulaze s velikim snovima i idealima. Sklone su idealiziranju partnera i vjerovanju da se iza hladnoće ili distance krije nježna strana koju samo treba probuditi. Upravo zbog toga često ostaju u jednostranim odnosima, u kojima daju mnogo više nego što dobijaju. Njihova empatija i želja da pomognu mogu ih dovesti do emocionalne iscrpljenosti, ali uprkos lošim iskustvima, Ribe rijetko gube vjeru u ljubav i često ponavljaju iste greške, nadajući se drugačijem ishodu.

Rak

Rakovi imaju snažnu potrebu za bliskošću i sigurnošću, zbog čega se lako vežu za osobe koje im pažnju pružaju povremeno i nedovoljno. Njihova brižna priroda često ih navede da preuzmu ulogu onoga koji daje više, čak i kada druga strana ne pokazuje isti trud. Iako duboko vjeruju u snagu ljubavi i teško odustaju, nerijetko biraju partnere koji ne znaju ili ne žele uzvratiti istom mjerom.