Godišnji horoskop za 2026. godinu: Hoćete li baš vi biti sretni?

Pripremite se za godinu koja će promijeniti pravila igre.

Dok je 2025. bila godina pripreme, 2026. je trenutak kada vizije postaju stvarnost. Saznajte šta zvijezde predviđaju za vaš znak

Ovan (21. mart – 19. april)

Posao: Ovo je vaša godina za proboj! Jupiter u lavu od ljeta vam donosi nevjerovatnu kreativnu energiju. Ako planirate privatni biznis, kreni u avgustu.

Ljubav: Strasti će prštati. Slobodni Ovnovi mogli bi sresti nekoga ko će im potpuno promijeniti pogled na svijet tokom juna.

Zdravlje: Pripazite na koljena i zglobove u prvoj polovini godine.

Bik (20. april – 20. maj)

Posao: Konačno osjećate olakšanje jer Uran polako napušta vaš znak. Finansije postaju stabilnije, a ulaganja u nekretnine se isplate.

Ljubav: Porodični mir vam je prioritet. Zauzeti će raditi na proširenju porodice ili rješavanju stambenog pitanja.

Zdravlje: Obratite pažnju na ishranu; metabolizam će biti sporiji nego inače.

Blizanci (21. maj – 20. juni)

Posao: Uran ulazi u vaš znak i donosi vam genijalne ideje. Bićete ispred svog vremena. Odlična godina za IT, marketing i pisanje.

Ljubav: Vaš društveni život dostiže vrhunac. Očekujte mnoštvo novih poznanstava, ali pazite da ne sjedite na dvije stolice.

Zdravlje: Nervna napetost je moguća zbog prevelikog broja informacija. Više spavajte.

Rak (21. juni – 22. juli)

Posao: Intuicija će vas voditi do zarade. Finansijski procvat stiže u drugoj polovini godine preko saradnje sa inostranstvom.

Ljubav: Emocije su duboke, ali stabilne. Moguća je obnova stare romanse koja će ovaj put imati sretan kraj.

Zdravlje: Osjetljiv probavni sistem; izbjegavajte brzu hranu.

Lav (23. juli – 22. avgust)

Posao: Od juna, kada Jupiter uđe u vaš znak, postajete "miljenik sudbine". Napredovanje, povišice i priznanja su vam zagarantovani.

Ljubav: Bit ćete neodoljivi. Ovo je godina vjenčanja i velikih ljubavi za Lavove.

Zdravlje: Energija je na visokom nivou, ali ne pretjerujte sa fizičkim naporima.

Djevica (23. avgust – 22. septembar)

Posao: Fokus je na reorganizaciji. Naučit ćete da delegirate obaveze. Jesen donosi stabilan ugovor koji ste dugo čekali.

Ljubav: Potreban vam je partner koji vas razumije bez riječi. Manje analizirajte, više osjećajte.

Zdravlje: Mogući su problemi sa sinusima ili alergijama.

Vaga (23. septembar – 22. oktobar)

Posao: Timski rad donosi uspjeh. Vaše diplomatske vještine biće ključne za rješavanje velikog poslovnog spora u martu.

Ljubav: Harmonija se vraća u vaš život. Odnosi koji su bili na klimavim nogama će se ili učvrstiti ili mirno završiti.

Zdravlje: Unosite više tečnosti i brinite o bubrezima.

Škorpija (23. oktobar – 21. novembar)

Posao: Pluton vas gura ka transformaciji. Možda ćete potpuno promijeniti profesiju. Novac stiže kroz nasljedstva ili osiguranja.

Ljubav: Intenzivna godina. Vaša harizma je magnetična, ali izbjegavajte nepotrebnu ljubomoru.

Zdravlje: Odlična regenerativna sposobnost organizma.

Strijelac (22. novembar – 21. decembar)

Posao: Godina putovanja i učenja. Svaki vid usavršavanja će vam se višestruko isplatiti do kraja 2026. godine.

Ljubav: Tražite slobodu, ali ćete je naći pored nekoga ko dijeli vaš pustolovni duh. Moguća ljubav na putovanju.

Zdravlje: Pripazite na jetru i izbjegavajte pretjerivanje u alkoholu tokom praznika.

Jarac (22. decembar – 19. januar)

Posao: Saturn od vas zahtijeva disciplinu, ali donosi dugoročne rezultate. Vaš ugled raste, postajete autoritet u svojoj oblasti.

Ljubav: Ozbiljni ste u namjerama. Mnogi Jarčevi će ove godine "stati na ludi kamen" ili započeti zajednički život.

Zdravlje: Jačajte imunitet vitaminima, posebno tokom zimskih mjeseci.

Vodolija (20. januar – 18. februar)

Posao: Pluton u vašem znaku nastavlja da vas mijenja iz korijena. Postajete vođa. Inovacije koje pokrenete ove godine odjeknut će daleko.

Ljubav: Potrebna vam je mentalna povezanost. Tradicionalne veze vas guše; tražit ćete nešto novo i drugačije.

Zdravlje: Cirkulacija bi mogla biti problematična. Budite aktivniji.

Ribe (19. februar – 20. mart)

Posao: Neptun napušta vaš znak, što znači da magla nestaje. Konačno jasno vidite svoje ciljeve i prestajete da sanjarite, a počinjete da radite.

Ljubav: Romantika je u vazduhu, ali sa dozom realnosti. Više nećete idealizovati partnere koji to ne zaslužuju.

Zdravlje: Obratite pažnju na stopala i limfnu drenažu.