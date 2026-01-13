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LAKO JE OTKRITI

Jedan znak je odaje: Evo kako se ponaša žena kojoj fali seks

Na kraju, nedostatak seksa značajno utiče i na samopouzdanje, pa će žene kojima seks fali, imati i nedostatak samopouzdanja

Žena kojoj fali seks, koliko god se trudila da sakrije svoje nezadovoljstvo, odat će se. Thinkstock

A. O.

13.1.2026

Svi znamo da je seks zdrav i da iscjeljujuće djeluje kako na žene tako i na muškarce. Ali, zadržimo se kod žena. 

Kao što se lako prepozna kada je žena zadovoljena, odnosno da je prošle noći sigurno imala seks, tako se može "provaliti" i kada dugo nije imala intimne odnose.

Govor tijela: Hod koji ne laže

Žena kojoj fali seks, koliko god se trudila da sakrije svoje nezadovoljstvo, odat će se govorom tijela i stalnim neraspoloženjem. 

Nedostatak dodira i lučenja ključnih hormona mijenja njeno ponašanje i držanje, a jedan znak je posebno uočljiv.

Seks djeluje opuštajuće, pa će žena koja je seksualno ispunjena biti opuštena i to će se primijetiti u njenom hodu, odnosno, zanosit će kukovima kad hoda. S druge strane, žena kojoj fali seks izgledat će stegnuto. To je prvi znak koji se može primijetiti u sekundi, a koji odaje njenu potrebu za muškim dodirom.

Zatim, zbog nedostatka oksitocina, hormona koji se luči prilikom orgazma, a djeluje kao prirodni sedativ, žena koja nema seks imat će loš san i biće neispavana. Ako apstinencija potraje dugo, počet će da se vide ozbiljnije posljedice od nedostatka sna i žena može izgledati starije.

Izljevi bijesa i poljuljano samopouzdanje

Seks je jedan od glavnih okidača za lučenje hormona sreće – endorfina. 

Zbog nedostatka ovog hormona žene mogu biti jako nezgodne. Zbog toga će često imati izljeve bijesa prema ljudima koji su je samo poprijeko pogledali.

Na kraju, nedostatak seksa značajno utiče i na samopouzdanje, pa će žene kojima seks fali, imati i nedostatak samopouzdanja, prenosi Grand.

# VEZE
# SEKS
# LJUBAV
# ŽENA
# INTIMNI ODNOSI
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