Natjerajte ga da izgubi glavu za vama na prvom sastanku

Kako ostaviti pravi utisak i „primorati“ ga da se zaljubi u vas? Zvuči teško, možda i nemoguće, ali evo nekoliko savjeta koji će vam pomoći da ga osvojite.

Smirite se, samo mirno

Vjerovatno ste uzbuđeni pred prvi sastanak. Ali nemojte dozvoliti sebi da sve pokvarite: ne svađajte se i ne žurite sa stvarima.

Ne bi trebalo da izgledate kao da vam je to posljednja šansa – to će uplašiti gospodina. Na kraju krajeva, on traži vašu pažnju, a ne obrnuto. Najsigurnije taktike su cool šarm, besprijekorna ljubaznost i dobra volja.

Poštujte sebe i njega

Budite tačni. Nekada se kašnjenje djevojke smatralo dijelom „rituala“, ali danas je vrijeme dragocjeno i nemate pravo na takve greške.

Britanci kažu: „Telefon postavljen na sto je kao pljuvanje u lice sagovorniku.“ Stavite telefon u torbu.

Morate znati svoju vrijednost

Nije vam otvorio vrata restorana, nije vam pomogao oko kaputa i nije vam pružio ruku dok ste silazili niz stepenice?

Čini se da ovaj sastanak nije samo prvi, već i posljednji.

Obucite se malo elegantnije nego što očekuje

Ne radi se o dekolteu i mini-suknji. Zamislite kako lebdite restoranom u elegantnoj haljini, dok vas svi gosti posmatraju. Definitivno će biti impresioniran tako upečatljivim izgledom.

Izgradite dijalog ispravno

Došli ste da bolje upoznate osobu i odlučite o planovima za budućnost, a ne da govorite bez prestanka ili da ne slušate.

Zato ne opterećujte muškarca svojim problemima i tugama, a naročito ne provodite veče pričajući kakav je bio vaš bivši – ovo nije vrijeme za takve teme. Budite pažljiv i dobar sagovornik: ne prekidajte, ali se uključite u razgovor. Šale i duhovitost su dobrodošli – svi vole pozitivne ljude sa smislom za humor.

Kompliment

Muškarci, koliko god se činili ravnodušni, vole komplimente i pažnju. Slobodno primijetite da ima lijep džemper ili zanimljiv stil.

Pazite na neugodne pauze

Neugodne pauze su alarm. Obično, ako se ljudi dopadaju jedno drugom, razgovor teče spontano.

Ali postoji i druga mogućnost: možda je toliko fasciniran vama da je stidljiv i zbunjen. U tom slučaju možete mu pomoći šalom ili zanimljivom pričom da prekinete tišinu – biće vam zahvalan, prenosi B92.

Gledajte ga u oči

Na prvom sastanku ljudi su često stidljivi i skreću pogled, pa ih ne osuđujte prerano.

Ipak, psiholozi tvrde da je deset sekundi kontakta „oči u oči“ dovoljno da se rodi zaljubljenost.

Završite sastanak pravilno

Veoma je važno kako se sastanak završava – da li će vas nazvati sutradan i u kakvom ćete raspoloženju čekati naredni susret.

Zato budite izuzetno ljubazni i prijatni. Nasmiješite se, zahvalite na večeri i recite da vam je bilo lijepo, čak i ako je bilo sumnjivih trenutaka.

Završavanje sastanka nečim više od laganog zagrljaja i nevinog poljupca u obraz ne preporučuje se – čak i ako to želite.

U suprotnom, rizikujete da uništite sav probuđeni interes. Osim toga, jači pol je i dalje prilično tradicionalan – mnogi vjeruju da djevojka koja pristane na seks na prvom sastanku djeluje kao „laka roba“.