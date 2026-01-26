Ako je on ovaj znak, vjernost mu nije jača strana

Astrologija već decenijama pokušava objasniti ono što se u vezama često osjeti, ali rijetko izgovori naglas – zašto dolazi do prevare. I dok će mnogi reći da je riječ isključivo o ličnoj odluci, horoskop nudi drugačiji ugao gledanja. Određene osobine karaktera, pojačane astrološkim utjecajem, nekim znakovima mogu znatno otežati vjernost.

To, naravno, ne znači da će svaki muškarac rođen u ovim znakovima prevariti partnericu, ali iskustva i astrološke analize često ukazuju na iste rizične obrasce ponašanja.

Blizanci

Blizanci se gotovo uvijek nalaze na vrhu ove liste. Muškarci rođeni u ovom znaku poznati su po snažnoj potrebi za mentalnom stimulacijom i stalnoj potrazi za novim iskustvima. Prevara za njih ne mora imati duboku emotivnu težinu – često počinje kao bezazleni flert koji izmakne kontroli. Kada veza postane rutina, Blizanci lako počnu tražiti uzbuđenje izvan nje.

Lav

Lavovi varaju iz sasvim drugačijih razloga. Njima je neophodna pažnja, divljenje i osjećaj da su poželjni. Kada u vezi osjete da više nisu u centru pažnje, lako mogu potražiti potvrdu na drugom mjestu. Prevara kod Lava češće proizlazi iz nesigurnosti nego iz stvarnog nezadovoljstva partnericom.

Vodolija

Vodolije su emotivno najnedostupniji znakovi zodijaka. Muškarci u ovom znaku mogu preći granicu bez klasičnog osjećaja krivnje, jer ljubav i vjernost doživljavaju na nekonvencionalan način.