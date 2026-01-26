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ŠAPAT ZVIJEZDA

Februar će biti odličan mjesec za ova 3 horoskopska znaka

Astrologija za februar 2026. donosi povoljne astralne utjecaje za nekoliko znakova. Saznajte koji znakovi mogu očekivati sreću

Story.hr

I. P.

26.1.2026

Astrologija se oslanja na kretanje planeta, njihove aspekte i energiju koju prenose kroz horoskopske znakove. Tokom februara nekoliko astroloških utjecaja, uključujući pun Mjesec u znaku Lava, pomrčinu Sunca i pomake u komunikacijskim planetarnim položajima, stvara jedinstvenu pozadinu energije koja može biti naročito povoljna za neke ljude. Upravo ta astralna dinamika može kod određenih znakova potaknuti osjećaj sreće, napretka ili proboja u onim područjima života gdje su ranije imali prepreke ili stagnaciju.

Bik 

Za zemljani znak Bika februar može biti mjesec u kojem se stabilnost i dugoročni napori počinju isplaćivati. Bikovi su tradicionalno povezani s upornošću i praktičnim pristupom, a u februaru bi mogli osjetiti kako im univerzum „pomaže“ u pretvaranju truda u konkretne rezultate. Finansijske prilike, značajniji razgovori ili mogućnosti za napredak na poslu mogu postati vidljivije, posebno ako se usredotoče na svoje ciljeve i ostanu dosljedni u svojim namjerama.

Lav 

Osobe rođene u znaku Lava mogu u februaru doživjeti porast samopouzdanja i društvenog utjecaja. Pun Mjesec na početku februara može „osvijetliti“ Lava i potaknuti ga da se istakne na polju izražavanja, kreativnosti ili ličnih odnosa. To može biti posebno povoljno za ljubav, ali i za prilike koje izrastaju iz vidljivosti i osobnog prestiža. Februar bi za Lava mogao biti vrijeme kada se osjećaj vlastite vrijednosti pojačava i kada okolina lakše prepoznaje njegovu snagu i harizmu.

Strijelac 

Strijelac, znak koji je simbol optimizma, avanture i širenja horizonta, može osjetiti povoljan utjecaj kosmosa tokom februara kroz prilike koje potiču rast i osobnu ekspanziju. To može uključivati profesionalne mogućnosti, lični razvoj ili čak nove socijalne i obrazovne puteve. Energija koja prati ovaj znak u februaru može mu pomoći da prevlada stare ograničavajuće obrasce i ostvari ono čemu teži.

# HOROSKOP
# FEBRUAR
# ASTROLOGIJA
# LIFESTYLE
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