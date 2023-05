Ove stvari žene kriju od svojih muževa

Kada žena primijeti madež nepravilnog oblika ili čvorić u dojci, vjerovatno da će to sakriti od svog supruga. Prva osoba kojoj će reći je njena majka ili sestra. Žene uglavnom šute zato što žele da negiraju problem, ali to ne znači da će on nestati. Ako podijelite ovaj problem sa svojim partnerom, vjerovatno ćete dobiti podršku i osjećat ćete se mnogo lakše nego ako odlučite da držite u tajnosti svoju sumnju i zabrinutost. Ustvari, jedna od prednosti braka je da partneri mogu da se oslone jedni na druge u bilo koje vrijeme i za sve probleme koji se pojavljuje u njihovom zajedničkom životu.

Lični uspjeh

Žene su u stanju da mnogo rade i uspijevaju da ostvare najveće ciljeve, a kada dođu kući, one ne komuniciraju o poslu sa svojim partnerom. One strahuju da na ovaj način mogu povrijediti svog partnera, da on može da se osjeća manje važno od nje, pa žena često odluči da njen uspjeh na poslu prođe nezapaženo. Ali, budimo realni, ako muškarac nije zadovoljan uspješnom i jakom ženom, onda on zaista nije vrijedan da podijelite život sa njim.

Novac

Skrivanje novca od svog muža za neke žene je zlatno pravilo koje su naučile od svojih majki. To je za njih jedini način da imaju neke rezerve, u slučaju da brak ne uspije. Međutim, to što krijete pravo stanje na žiroračunu od supruga nije idealno rešenje, jer prvo, u braku ne bi trebalo da krijete novac, a drugo, ako razmišljate o novcu kao o sigurnosti, u slučaju da vas brak iznjeveri, onda brak vjerovatno neće uspjeti kada mislite o tome uopće.