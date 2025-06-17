Ovo je deset stvari o seksu na koje vas niko neće upozoriti na vrijeme

Više ljudi bi željelo da ima seks s vama nego što mislite. Da, dobro ste pročitali... a evo šta još vjerovatno niste znali, jer će vas rijetki upozoriti na to.

U nastavku pročitajte deset činjenica o seksu na koje će vas tek rijetki upozoriti na vrijeme.

1. Seks s prijateljem

Moguće je povremeno spavati s prijateljem, a da se to ne pretvori u veliku stvar.

Prijateljski seks nije lako ostvariti, ali kod nekih ljudi može da funkcioniše.

2. Seks nije uvijek seksi

Nekad je tužan, a nekad ljut, a nekad neugodan. Seks može biti svakakav, a "vrući porno seks" samo je jedna od stvari koja se događa između dvoje ljudi.

Neuredan seks je često zanimljiviji od takozvanog vrućeg seksa. Lako je oponašati ono što ste vidjeli na TV-u. Pravi izazov dolazi kad seks učinite ličnim i jedinstvenim za pojedinca.

3. Seks i suze

Ponekad ćete se osjećati preplavljeni emocijama i poželjeti da plačete tokom seksa. I to je sasvim u redu.

Niste ludi. Svi smo bili tamo.

4. Loš seks se dešava i ostavlja traume

Postoje određena seksualna iskustva koja ostavljaju ružan trag i, u većini slučajeva, trag ne nestaje dok ne spavate s nekim drugim.

Najbolji lijek za loše seksualno iskustvo je dobro iskustvo.

5. Golotinja razotkriva sve

Ljudi nisu uvijek zanimljiviji kad skinu odjeću. Ne postaju čarobno ljepši.

Ponekad je čovjek zapravo najgora verzija sebe kada je nag.

6. Potencijalni partneri su svuda oko vas

Više ljudi bi željelo da ima seks s vama nego što vi mislite.

Ako ste ikada u nedoumici, samo probajte da zamislite koliko njih biste vi ovog trena voljeli da vidite nage, a potom se prebacite i na nešto drugo.

7. Bez dugih pauza

Iako može biti dobro napraviti pauzu od seksa, nemojte predugo biti na pauzi. U suprotnom, rizikujete da se opravdano užasavate seksa.

Pomisao da doživite tu vrstu intimnosti s nekim je, odjednom, totalno jeziva i ne možete da shvatite kako ste to ikada uspjeli da uradite. I tako šest mjeseci celibata može brzo da se pretvori u dvije godine.

8. Seks upravlja vašim odlukama

Seks je razlog zašto idete taksijem u stan nekog tipa u 4 ujutro. Seks je razlog zašto ste kupili te farmerke od 500 eura. Seks je razlog zašto ste naručili salatu umjesto hamburgera.

Seks je razlog zašto još uvijek izlazite s frajerom za kojeg ste svjesni da ga nikad nećete voljeti, ali seks je tako dobar. Vidite uzorak? Tu leži razlika između seksa i ljubavi, piše Thought Catalog. Seks izvlači stvari koje je davno trebalo da budu mrtve. Ljubav, s druge strane, sve to brzo ubija i donosi nova iskustva u život.

9. Dobar seks ne znači da s nekim želite da izlazite u javnost

Moguće je imati jako dobar seks s nekim, voljeti ono što je, slagati se s njim tokom dana, a ipak nikada ne želite da izlazite s njim.

10. Prvi seks

Osoba s kojom ste izgubili nevinost neće vam uvijek nešto značiti. I to je u redu.

Oni stvarno ne treba da budu važni. Njihov jedini posao je da odrade taj prvi put, prenosi B92.