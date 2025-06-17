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DOBRA ENERGIJA

Najpozitivniji znakovi horoskopa

Njihova energija je zarazna, a negativnost im je gotovo nepoznat pojam

Sedmični horoskop. Mondo.ba

S. B.

17.6.2025

Bez obzira koliko dan bio težak, neki ljudi imaju dar da vam poprave raspoloženje osmijehom, šalom ili toplom riječju. U svijetu horoskopa, određeni znakovi poznati su po optimizmu i vedrini.

Njihova energija je zarazna, a negativnost im je gotovo nepoznat pojam.

Strijelac

Vječiti optimist u pokretu, zrači entuzijazmom i lako pronalazi humor čak i u najgorim situacijama. Slobodan duhom i magnet za prijateljstva.

Lav

Samopouzdan i karizmatičan, podiže atmosferu gdje god se pojavi. Njegov humor i energija okupljaju ljude, a znaju i kada treba pružiti podršku.

Vaga

Rođena diplomata, smiruje tenzije i podsjeća vas na ljepotu života. Ne šali se uvijek, ali pozitivnost širi kroz empatiju i ravnotežu.

Blizanci

Duhoviti i brzi na jeziku, Blizanci znaju kako vas izvući iz lošeg raspoloženja. Njihova razigranost je pravo osvježenje.

Ribe

Tiha snaga i emotivna podrška. Ribe su nježne, suosjećajne i sposobne u svemu vidjeti smisao. Umirujuće prisustvo koje uvijek donosi nadu.

# HOROSKOP
# HOROSKOPSKI ZNAKOVI
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