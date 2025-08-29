Stabla stara više od 5.900 godina: Otkrivena davno izgubljena šuma

Na visoravni Beartooth, smještenoj u sjeverozapadnom dijelu američke savezne države Vajoming, naučnici su otkrili više od 30 mrtvih stabala bora vrste „Pinus albicaulis“. Ova su stabla, prema novom radu objavljenom u časopisu „Proceedings of the National Academy of Sciences“, bila hiljadama godina zakopana u ledu, ali su ostala u iznenađujuće dobrom stanju. Pronađeni borovi ležali su vodoravno, no unatoč tome ostali su dobro očuvani, što upućuje na to da su brzo bili prekriveni ledom nakon što su se srušili. Prema riječima naučnika, ovo veliko otkriće moglo bi objasniti mnoge procese koji su se događali u prošlosti i predvidjeti pojave koje nam dolaze u budućnosti.

Pronađeni i ostaci drvenog lovačkog oružja

Stabla su izašla na svjetlo dana kada se velika ledena površina počela topiti zbog porasta temperatura povezanih s klimatskim promjenama koje su uzrokovali ljudi. Na istom području, povlačenje ledenih gromada otkrilo je i fragmente drvenog lovačkog oružja, uključujući primjerke stare više od 10.000 godina, piše "Smithsonian Magazine".

- Čini se da je visoravan bila savršeno mjesto za stvaranje i zadržavanje ledenih gromada hiljadama godina. Na temelju ovih pronalazaka možemo istraživati ključne informacije o klimi u prošlosti, ljudskim aktivnostima i promjenama okoliša - izjavio je glavni autor studije, paleoklimatolog Greg Pederson iz Državnog geološkog instituta, u saopćenju za medije.

Klima bila toplija nego što je danas

Pronađena stabla bora nalaze se na oko 3.000 metara iznad nivoa mora, što je približno 200 metara više od trenutne linije drveća na tom području. Linija drveća označava granicu staništa na visokoj nadmorskoj visini koja može podupirati rast drveća, dok su uvjeti iznad te nevidljive granice preoštri za njihov opstanak. Otkriće sugerira da je klima na ovom području nekad bila toplija nego što je danas.

Proučavanjem godova drveća i primjenom tehnika radiokarbonskog datiranja, istraživači su utvrdili da su borovi živjeli prije 5.950 do 5.440 godina. Analizom podataka iz uzoraka jezgri arktičkog leda dodatno su istražili klimu tog perioda, poznatog kao srednji holocen.

"Vrijedna vremenska kapsula"

- Stabla su "vrijedna vremenska kapsula" koja nam otkriva ne samo kako su izgledale planinske šume prije 6.000 godina, već i kakvi su klimatski uvjeti omogućili njihovo postojanje - izjavio je Kevin Ančukaitis (Anchukaitis), paleoklimatolog sa Sveučilišta u Arizoni, za New Scientist. Dodao je kako proučavanje klime u prošlosti omogućava naučnicima preciznije predviđanje budućih promjena. Ako globalne temperature nastave rasti, naprimjer, očekuje se da će drveće početi rasti na višim nadmorskim visinama, pod uvjetom da ima dovoljno vlage.