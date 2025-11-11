Napravite sjajnu sirnicu

​Ako tražite jednostavan i brz recept koji će oduševiti cijelu porodicu, ova sirnica je pravi izbor.

Ne zahtijeva mnogo vremena ni kulinarskog iskustva, a rezultat je savršeno sočno i ukusno jelo koje možete poslužiti za doručak, večeru ili kao slani zalogaj.

Ono što ovu pitu izdvaja od drugih jeste zanimljiv način slaganja, kore se formiraju poput lepeze, što joj daje hrskavu teksturu i neodoljiv izgled.

Vrijeme pripreme je 15 minuta + 30 minuta pečenje.

Sastojci:

5 kora za pitu

50 ml ulja

200 g sira gaude (narendanog)

2 jajeta

200 g svježeg sira

400 ml gazirane vode

10 g rastopljenog maslaca za podmazivanje pleha.

Priprema:

Uzmite jednu koru, premažite je kašikom ulja i pospite otprilike 50 g narendanog sira.

Pažljivo je skupite u oblik lepeze i položite u pleh koji ste prethodno premazali rastopljenim maslacem.

Postupak ponovite sa još četiri kore, slažući ih jednu do druge.

Rernu zagrijte na 220 stepeni.

U činiji umutite jaja, svježi sir i gaziranu vodu dok ne dobijete ujednačenu smjesu.

Prelijte pripremljene kore ovom smjesom i poravnajte.

Pecite oko 30 minuta, dok pita ne dobije zlatnožutu boju.

Izvadite je iz rerne i ostavite da se kratko prohladi, zatim je isijecite na parčiće i poslužite toplo.