Iskoristite mandarine i napravite koktel sa džinom

Zima donosi svoje male radosti: tople čarape, miris cimeta u kuhinji i, naravno, sezonske mandarine.
Umjesto da ih jedete same ili pravite sok, zašto ne biste probali da ih pretvorite u mali zimski ritual sa koktelom? Jednostavno, brzo, a opet dovoljno sofisticirano da oduševi svakog gosta.
Koktel od mandarine i džina
Šta vam treba:
2–3 svježe mandarine
50 ml džina
1 kašika meda ili javorovog sirupa
Topla voda ili tonik (po želji)
Cimet, klinčići ili svježa nane za dekoraciju
Kako napraviti:
Iscijedite voće u šolju ili staklenu čašu. Dodajte džin i med, pa dobro promiješajte da se sastojci sjedine. Sipajte toplu vodu (za “hot” verziju) ili tonik (za laganu, osvježavajuću verziju). Ukrasite kriškom mandarine, grančicom cimeta ili listom nane.
I eto ga, instant zimski koktel koji spaja citrusnu svježinu, blagu gorčinu džina i začinske note koje griju dušu. Idealno za hladne večeri, mini druženja kod kuće ili čak kao mali ritual nakon napornog dana.
Mali trik: ako želite da koktel izgleda posebno “instagrammable”, dodajte nekoliko zrnaca crnog bibera ili kapljicu narandžinog likera. Efekat je wow, a priprema ostaje jednostavna, prenosi Buro.