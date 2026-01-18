Zapečene tortilje sa sočnom piletinom

Zapečene tortilje su jedno od onih jela koje spaja praktičnost i pun, domaći ukus - idealne su kada nemate mnogo vremena, a želite nešto toplo, konkretno i zasitno.
Ovo jelo je savršeno i za porodični ručak, ali i za večeru, druženja ili dane kada vam treba recept koji "uvijek uspijeva".
Još jedna prednost je što se lako prilagođava - možete dodati začine, povrće ili koristiti sir koji već imate u frižideru.
Vrijeme pripreme je 40 minuta.
Sastojci:
4 velike tortilje
500 g pilećeg filea
2 glavice luka
50 ml ulja
1 kašika vegete
1/2 kašike mljevene slatke paprike
1 kašičica šećera
malo origana
150 ml vode
100 g sira (gauda, edamer ili sličan)
400 ml paradajz sosa.
Priprema:
Na zagrijanom ulju propržite sitno sjeckan luk dok ne postane staklast i mekan, zatim dodajte na kockice ili trakice isječen pileći file. Začinite vegetom i kratko propržite dok meso ne pobijeli sa svih strana i ne pusti sok.
Kada je piletina blago zapečena, dodajte mljevenu slatku papriku, brzo promiješajte, pa sipajte paradajz, paradajz sos, vodu, šećer i prstohvat origana.
Smanjite vatru i ostavite da se sve zajedno krčka 15-20 minuta, dok se sos ne zgusne i meso ne omekša.
Gotov fil rasporedite po tortiljama, pospite rendanim sirom, uvijte ih i poredajte u vatrostalnu posudu. Tortilje kratko zapecite u rerni na 200 stepeni oko 15-20 minuta, dok se sir ne otopi i ivice ne postanu blago hrskave.