Zapečene tortilje sa sočnom piletinom

Zapečene tortilje su jedno od onih jela koje spaja praktičnost i pun, domaći ukus - idealne su kada nemate mnogo vremena, a želite nešto toplo, konkretno i zasitno.

Ovo jelo je savršeno i za porodični ručak, ali i za večeru, druženja ili dane kada vam treba recept koji "uvijek uspijeva".

Još jedna prednost je što se lako prilagođava - možete dodati začine, povrće ili koristiti sir koji već imate u frižideru.

Vrijeme pripreme je 40 minuta.

Sastojci:

4 velike tortilje

500 g pilećeg filea

2 glavice luka

50 ml ulja

1 kašika vegete

1/2 kašike mljevene slatke paprike

1 kašičica šećera

malo origana

150 ml vode

100 g sira (gauda, edamer ili sličan)

400 ml paradajz sosa.

Priprema:

Na zagrijanom ulju propržite sitno sjeckan luk dok ne postane staklast i mekan, zatim dodajte na kockice ili trakice isječen pileći file. Začinite vegetom i kratko propržite dok meso ne pobijeli sa svih strana i ne pusti sok.

Kada je piletina blago zapečena, dodajte mljevenu slatku papriku, brzo promiješajte, pa sipajte paradajz, paradajz sos, vodu, šećer i prstohvat origana.

Smanjite vatru i ostavite da se sve zajedno krčka 15-20 minuta, dok se sos ne zgusne i meso ne omekša.

Gotov fil rasporedite po tortiljama, pospite rendanim sirom, uvijte ih i poredajte u vatrostalnu posudu. Tortilje kratko zapecite u rerni na 200 stepeni oko 15-20 minuta, dok se sir ne otopi i ivice ne postanu blago hrskave.