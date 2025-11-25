Naučnici testiraju kapi za nos koje izravno napadaju jedan od najopakijih tumora

Novi smjer u liječenju raka mozga koristi neuobičajen ulaz – kroz nosnu šupljinu. Autori istraživanja navode da se kapi za nos kreću duž njušnih živaca do središnjeg živčanog sustava, dopirući direktno do tumora glioblastoma, koji do sada izmiče konvencionalnim terapijama.

Početna ispitivanja na miševima pokazala su da pripravak u kapima za nos uspješno dopire do ciljnih stanica i štiti životinje od inače smrtonosne bolesti.

- Ovaj pristup nudi nadu za sigurnije i djelotvornije tretmane glioblastoma, ali i potencijalno drugih karcinoma otpornih na imunoterapiju. Predstavlja ključan korak prema kliničkoj primjeni i redefinira način na koji se imunoterapija raka može provesti na teško dostupnim tumorima - kaže neurohirurg Aleksander Steg (Alexander Stegh) sa Univerziteta Vašington u SAD-u, jedan od autora istraživanja objavljenog u časopisu "PNAS".

Glioblastom je maligni tumor koji brzo raste, potiskuje imunološki odgovor i nastaje duboko u mozgu, oštećujući tkiva izazivanjem oticanja, pritiska i smanjenja dotoka krvi.

Dosadašnji pokušaji aktivacije STING puta – prirodnog odbrambenog mehanizma koji upozorava organizam na prisutnost virusa – zahtijevali su invazivne injekcije. Neuronaučnica Akankša Mahadžan (Akanksha Mahajan) sa Sveučilišta Washington tražila je neinvazivno rješenje.

- Željeli smo smanjiti opterećenje pacijenata koji su već teško bolesni i pomislila sam da bismo mogli koristiti sferne nukleinske strukture za dostavu lijeka na neinvazivan način - objašnjava Mahadžan. Njezin tim omotao je STING-aktivirajuću supstancu oko zlatne nanočestice radi veće stabilnosti i učinkovitijeg dostavljanja lijeka duboko u mozak putem kapi za nos.

Nova terapija pokrenula je signalizaciju STING-a i usporila napredovanje tumora.

- Ovim istraživanjem pokazali smo da precizno oblikovane nanostrukture, poznate kao sferne nukleinske strukture, mogu sigurno i učinkovito aktivirati snažne imunološke putove unutar mozga - ističe Stegh.

U kombinaciji s lijekovima koji pojačavaju imunitet, ovaj pristup kod miševa je pružio dugotrajnu zaštitu.