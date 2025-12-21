Video / Maja Džafić napravila veliki uspjeh, izabrana među 50 najboljih nastavika u svijetu: Želim biti motivacija

Nakon što je ranije osvojila Nagradu za inovativne nastavnike u kategoriji osnovnih škola, njen rad prepoznala je i Komisija Varkey fondacije, koja dodjeljuje ovu milionsku nagradu za izuzetan doprinos obrazovanju.

Maja Džafić istaknuta je zbog kreativnih i učenicima usmjerenih metoda rada. Osnovala je „Školski muzej“ koji zajedno stvaraju učenici, a kroz teme arheologije, memorije i filma omogućava im dublje i zanimljivije razumijevanje historije.

U nastavi koristi i igranje uloga kako bi historijske ličnosti približila đacima, dok projekt „Kako se zove lutka?“ popunjava praznine u nastavnim sadržajima predstavljajući značajne žene iz historije.

Tim povodom govorila je za "Dnevni avaz", gdje je poručila da joj je ovo ogromna sreća i radost za nju.

- Predstavljati jednu tako malu školu, jedan tako mali grad i jednu malu državu u svijetu za mene je nešto posebno. Ništa to ne bih mogla da nema mojih divnih učenika koji su uvijek bili spremni da sa mnom rade projekte, da mijenjamo obrazovanje, da mi pravimo malo revoluciju u učionici. Djeca su mi rekla nakon ovog uspjeha: "Vidite nastavnice da ovo nije mala škola, mali grad i mala država" - rekla je Džafić za "Avaz".

Dodala je da se ocjenjuje cjelokupni rad jednog nastavnika.

- Prijavila sam sve što sam radila u svojih nešto više od 30 godina staža, od rata kada sam ušla u učionicu pa sve do danas. Bilo je mnogo uspjeha, radila sam dosta na inkluziji Roma, na ženskim pravima, zaštiti kulturne baštine, završila dva fakulteta, postdiplomske studije, objavljivala naučne radove i kada se se sve to sklopilo jedan žiri, koji vjerovatno nije nikada ni čuo za ovaj grad, procijenio da ja trebam da uđem 50 najboljih nastavnika. Posao jeste izazovan, ne toliko cijenjen, ali kada radite sa srcem, to nije na prvom mjestu. Želite da stvorite buduće generacije, koje će biti prije svega dobri ljudi, a onda sve ostalo - ispričala je profesorica za "Avaz".