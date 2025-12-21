Video / Maja Džafić napravila veliki uspjeh, izabrana među 50 najboljih nastavika u svijetu: Želim biti motivacija

Maja Džafić, nastavnica u Osnovnoj školi „Gornje Prekounje“ u Ripču kod Bihaća, ušla je među 50 finalistica najuglednije svjetske nagrade za nastavnike – Global Teacher Prize.
BIHAĆ
Posao jeste izazovan, ne toliko cijenjen, ali kada radite sa srcem, to nije na prvom mjestu, priča nam ona
Maja Džafić. Avaz
Maja Džafić, nastavnica u Osnovnoj školi „Gornje Prekounje“ u Ripču kod Bihaća, ušla je među 50 finalistica najuglednije svjetske nagrade za nastavnike – Global Teacher Prize.
Nakon što je ranije osvojila Nagradu za inovativne nastavnike u kategoriji osnovnih škola, njen rad prepoznala je i Komisija Varkey fondacije, koja dodjeljuje ovu milionsku nagradu za izuzetan doprinos obrazovanju.
Maja Džafić istaknuta je zbog kreativnih i učenicima usmjerenih metoda rada. Osnovala je „Školski muzej“ koji zajedno stvaraju učenici, a kroz teme arheologije, memorije i filma omogućava im dublje i zanimljivije razumijevanje historije.
U nastavi koristi i igranje uloga kako bi historijske ličnosti približila đacima, dok projekt „Kako se zove lutka?“ popunjava praznine u nastavnim sadržajima predstavljajući značajne žene iz historije.
Tim povodom govorila je za "Dnevni avaz", gdje je poručila da joj je ovo ogromna sreća i radost za nju.
- Predstavljati jednu tako malu školu, jedan tako mali grad i jednu malu državu u svijetu za mene je nešto posebno. Ništa to ne bih mogla da nema mojih divnih učenika koji su uvijek bili spremni da sa mnom rade projekte, da mijenjamo obrazovanje, da mi pravimo malo revoluciju u učionici. Djeca su mi rekla nakon ovog uspjeha: "Vidite nastavnice da ovo nije mala škola, mali grad i mala država" - rekla je Džafić za "Avaz".
Dodala je da se ocjenjuje cjelokupni rad jednog nastavnika.
- Prijavila sam sve što sam radila u svojih nešto više od 30 godina staža, od rata kada sam ušla u učionicu pa sve do danas. Bilo je mnogo uspjeha, radila sam dosta na inkluziji Roma, na ženskim pravima, zaštiti kulturne baštine, završila dva fakulteta, postdiplomske studije, objavljivala naučne radove i kada se se sve to sklopilo jedan žiri, koji vjerovatno nije nikada ni čuo za ovaj grad, procijenio da ja trebam da uđem 50 najboljih nastavnika. Posao jeste izazovan, ne toliko cijenjen, ali kada radite sa srcem, to nije na prvom mjestu. Želite da stvorite buduće generacije, koje će biti prije svega dobri ljudi, a onda sve ostalo - ispričala je profesorica za "Avaz".
Dodala je da je direktor otvoren za sve koji žele ostvarivati napredak.
Podsjetila je i na raniju nagradu, koju je dobila u BiH, kao i nagradu za zaštitu kulturne baštine zbog filmova koje radila. Istakla je da je škola dobila donaciju zbog inkluzije Roma.
- Mnogo toga sam radila što mogu smatrati i aktivizmom. Ja sam prvo ratna učiteljica, a onda nastavnica razredne nastave, profesor bosanskog jezika i književnosti, profesor historije, magistar književnih nauka i odnedavno turistički vodič za Bihać i USK. U privatnom životu sam, kao i svaka žena, supruga, majka, nedavno sam dobila i unuče. Porodica je moj najveći oslonac, a potičem i iz učiteljske porodice, možda sam to i povukla od njih, malo sam i šaljivdžija - poručila je za "Avaz".
Pojasnila je da će se onda među 50, izabrati deset najboljih, a onda svi idu na veliki simpozij nastavnika u Dubai, gdje će biti dodijeljena priznanja.
- Moje želje su zdravlje i pozitivna energija te da u narednoj godini budem motivacija da kada se nešto srcem radi, da je onda uspjeh zagarantovan - zaključila je.
Kompletan intervju pogledajte u videprilogu na početku teksta.
VAR PONIŠTIO POGODAK