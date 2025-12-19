TikTok potpisao sporazum o zajedničkom ulaganju kako bi izbjegao zabranu poslovanja u SAD

Online platforma TikTok je objavila da je potpisala sporazum o zajedničkom preduzeću s investitorima, čime će kompanija moći nastaviti s radom u Sjedinjenim Američkim Državama i izbjeći potencijalnu zabranu povezanu s kineskim vlasništvom, prenose američki mediji, objavo je AFP.

Novi aranžman

Direktor TikToka, Shou Chew, rekao je zaposlenicima da su TikTok i njegov kineski vlasnik, kompanija ByteDance odobrili novi aranžman, u kojem će Oracle, Silver Lake i kompanija MGX sa sjedištem u Abu Dhabiju biti glavni investitori.

Prema internom memorandumu, trećina preduzeća pod američkim vlasništvom pripadat će postojećim investitorima ByteDancea, dok će ByteDance zadržati gotovo 20 posto udjela – što je maksimalno vlasništvo koje kineska kompanija smije imati prema američkom zakonu.

Ovaj potez uslijedio je kao odgovor na zakon koji je donesen u vrijeme administracije predsjednika Donalda Trumpa, a koji nalaže da ByteDance proda TikTokove operacije u SAD-u ili se suoči sa zabranom u svom najvećem tržištu.

Američki zvaničnici, uključujući i Trumpa, upozoravali su da Kina može koristiti TikTok za prikupljanje podataka o Amerikancima ili utjecati putem algoritma društvene mreže.

Po završetku sporazuma, američko zajedničko preduzeće djelovat će kao nezavisna jedinica s nadležnošću nad zaštitom podataka korisnika u SAD-u, sigurnošću algoritama, moderiranjem sadržaja i softverskim nadzorom, navodi se u memorandumu.

Istovremeno, američke jedinice TikTok Globala upravljat će globalnom interoperabilnošću proizvoda i određenim komercijalnim aktivnostima, uključujući e-trgovinu, oglašavanje i marketing.

Postignut dogovor

Sporazum potvrđuje raniju objavu Bijele kuće iz septembra, koja je isticala da je postignut dogovor s Kinom i da će aranžman ispuniti zahtjeve zakona iz 2024. godine.

Oracleov osnivač i izvršni predsjednik Larry Ellison, koji je dugogodišnji saveznik Donalda Trumpa, istaknut je kao jedan od ključnih igrača u ovom sporazumu.

Sporazum oko preuzimanja TikToka predstavlja ključni korak u održavanju prisutnosti kompanije na američkom tržištu, istovremeno ispunjavajući regulatorne zahtjeve i osiguravajući kontrolu nad američkim podacima.

U septembru ove godine, Trump je imenovao šefa Oraclea Larryja Ellisona, jednog od najbogatijih ljudi na svijetu, kao ključnog igrača u aranžmanu s ByteDanceom.

Ellison se vratio u žižu interesa kroz svoje poslove s Trumpom, uključujući velike AI partnerstva s OpenAI, te je finansirao i nedavno preuzimanje Paramounta od strane svog sina Davida i sudjeluje u njegovoj borbi s Netflixom za preuzimanje kompanije Warner Bros.