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DUHOVIT DOGAĐAJ

Bolan udarac: Robot tokom demonstracije šutnuo čovjeka u nezgodno mjesto

Do incidenta je došlo tokom demonstracije sistema za hvatanje pokreta

Bolan udarac. Instagram

Dž. M.

30.12.2025

Jedan neobičan i duhovit događaj sa humanoidnim robotom izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama.

Na snimku koji je postao viralan vidi se trenutak kada robot Unitree G1, prateći pokrete osobe obučene u odijelo sa senzorima, izvodi snažan udarac – i to direktno u prepone čovjeka ispred sebe.

Video je prvobitno objavljen na kineskoj platformi BiliBili, a zatim se veoma brzo proširio internetom, naročito nakon što ga je podijelio tehnološki novinar Džejms Vinsent.

On je u opisu uz dozu ironije naveo da se radi o još jednom „robotskom hit trenutku“, koji su mnogi protumačili kao savršenu metaforu odnosa između ljudi i tehnologije.

Do incidenta je došlo tokom demonstracije sistema za hvatanje pokreta, u kojem senzori iz odijela direktno prenose podatke humanoidnom robotu. Robot je, bez ikakvog razumijevanja situacije, precizno oponašao svaki pokret, uključujući i visoki udarac nogom koji se, na nesreću tehničara, završio veoma bolno.

Dodatnu dozu humora izazvao je trenutak kada se muškarac savio od bola, a robot istu reakciju mehanički ponovio. Upravo taj detalj korisnici društvenih mreža izdvajaju kao posebno “okrutan“ trenutak. 

Unitree G1, visok 1,32 metra i težak 35 kilograma, važi za jednog od tehnološki najnaprednijih komercijalnih humanoidnih robota. Opremljen je LiDAR senzorima i kamerama za dubinsku percepciju, ali bez posebnog programiranja njegova uloga ostaje ograničena.

Iako je incident potpuno bezazlen, pokazuje koliko tehnologija,  kada se koristi bez dodatnih sigurnosnih ograničenja, može proizvesti neočekivane situacije.

# ČOVJEK
# UDARAC
# DOGAĐAJ
# ROBOT
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