Bolan udarac: Robot tokom demonstracije šutnuo čovjeka u nezgodno mjesto

Jedan neobičan i duhovit događaj sa humanoidnim robotom izazvao je brojne reakcije na društvenim mrežama.

Na snimku koji je postao viralan vidi se trenutak kada robot Unitree G1, prateći pokrete osobe obučene u odijelo sa senzorima, izvodi snažan udarac – i to direktno u prepone čovjeka ispred sebe.

Video je prvobitno objavljen na kineskoj platformi BiliBili, a zatim se veoma brzo proširio internetom, naročito nakon što ga je podijelio tehnološki novinar Džejms Vinsent.

On je u opisu uz dozu ironije naveo da se radi o još jednom „robotskom hit trenutku“, koji su mnogi protumačili kao savršenu metaforu odnosa između ljudi i tehnologije.

Do incidenta je došlo tokom demonstracije sistema za hvatanje pokreta, u kojem senzori iz odijela direktno prenose podatke humanoidnom robotu. Robot je, bez ikakvog razumijevanja situacije, precizno oponašao svaki pokret, uključujući i visoki udarac nogom koji se, na nesreću tehničara, završio veoma bolno.