TikTok uvodi novu tehnologiju za otkrivanje maloljetnih korisnika u Evropi

TikTok će u narednim sedmicama početi uvoditi novu tehnologiju za detekciju starosne dobi širom Evrope, saopćila je kompanija u petak, dok se platforma u vlasništvu ByteDancea suočava s regulatornim pritiscima da identificira i ukloni naloge djece mlađe od 13 godina.

Sistem će analizirati informacije na profilu, objavljene videozapise i obrasce ponašanja kako bi procijenio da li je osoba koja stoji iza određenog naloga maloljetna, piše Reuters.

Napetosti dodatno naglašava činjenica da će sudija savezne države Delaver u Sjedinjenim Državama u petak razmatrati zahtjev TikToka da odbaci tužbu koju su prošle godine podnijeli roditelji petero djece iz Britanije koja su preminula navodno izvodeći "prank" i challenge videozapise.

U tužbi se navodi da su algoritmi TikToka promovirali opasan sadržaj djeci, uključujući tzv. "blackout challenge" koji je poticao na samogušenje.

- ByteDance je povrijedio ovu djecu nakon što je rukovodstvo znalo da njihove odluke u programiranju dovode do slučajne smrti kod djece - navodi se u tužbi podnesenoj Sudu u Delawareu.

Neka od djece bila su mlađa od 13 godina.

- Izražavamo najdublje saučešće ovim porodicama - rekao je glasnogovornik TikToka te dodao da strogo zabranjuju sadržaj koji promovira ili potiče opasno ponašanje.