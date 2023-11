Na Instagramu od sada možete razgovarati s robotima: Evo kako

Na Instagramu je sad moguće pokrenuti razgovor s umjetnom inteligencijom i koristiti je kao pomoćnicu.



Pokazat ćemo vam kako to možete učiniti, uz informacije šta je dobro imati na umu dok je koristite.

Kako pokrenuti AI Chat na Instagramu

Otvorite aplikaciju Instagram na svom uređaju s operativnim sistemom Android ili iOS. Upute su iste bez obzira na to koji uređaj koristili.

Kucnite sličicu Message u gornjem desnom uglu zaslona, pa zatim dodirnite sličicu olovke i papira za izradu nove poruke.

Na vrhu stranice trebali biste vidjeti Create an AI chat. Kucnite strelicu s desne strane.

Otvorit će se više opcija razgovora s robotima temeljenim na umjetnoj inteligenciji. Ako trebate nešto jednostavno, poput, primjerice, odgovora na pitanje, možete krenuti s digitalnim pomoćnikom Meta AI.

Tražite li nešto zabavnije ili kreativnije, možete koristiti Dungeon Master za stvaranje avanturističke priče ili Cartera koji daje savjete za spojeve s potencijalnim partnericama i partnerima.

Kako biste započeli razgovor, kucnite sličicu bota s kojim želite razgovarati i poruka će se odmah pojaviti. Možete mu postaviti pitanje po svom izboru ili odabrati pitanje iz prijedloga iznad okvira s porukom. Bot će brzo odgovoriti, a vi možete odgovoriti na Instagram poruku kako biste stvarno pokrenuli razgovor.

Kucnite li na sličicu i u gornjem desnom uglu, moći ćete podijeliti razgovor s drugima, saznati više o tome kako nastaju modeli temeljeni na umjetnoj inteligenciji ili pronaći Instagram profil bota s kojim komunicirate.

Kucnete li na taj profil, možete pratiti umjetnu inteligenciju kao što biste bilo kojeg drugog korisnika Instagrama.

Moguće je također dati i povratne informacije o kvalitetu interakcije s botovima. Osim odgovora umjetne inteligencije, vidjet ćete dugme s palcem gore ili dolje. Odaberite onaj koji odgovara vašem doživljaju.

Šta treba imati na umu kada koristite AI Chat na Instagramu

AI Chat je zasad dostupan samo u mobilnoj aplikaciji za Android ili iOS.

Pripazite na informacije koje vam daje. Ponekad možda neće uvijek biti tačne ili potpune.

Meta Platforms može koristiti vaše poruke za pomoć pri treniranju svoje umjetne inteligencije. Zbog toga je najbolje ne davati nikakve lične podatke.

Na kraju, ako izbrišete razgovor, bit će trajno izgubljen. No, to ne znači kako mu Meta ne može i dalje pristupiti, piše Make Use Of, prenosi Tportal.