Predstavljen najveći 3D štampač na svijetu: Za manje od 80 sati napravi kuću

Univerzitet u Mejnu predstavio je najveći polimerni 3D štampač na svijetu, nazvan Factory of the Future 1.0 (FoF 1.0), koji može štampati objekte veličine do 29 metara dužine, 9,75 metara širine i 5,5 metara visine. Ovaj uređaj, koji može štampati do 227 kilograma materijala na sat, omogućava brzu izgradnju i adaptaciju različitih tehnika štampe, uključujući aditivnu i supstraktivnu proizvodnju, kontinuirano postavljanje traka i operacije robotskih ruku. FoF 1.0 može izgraditi skroman jednospratni dom za oko 80 sati.



Dr. Habib Dager, direktor Centra za napredne strukture i kompozite na Univerzitetu u Mejnu, ističe da je većina materijala koje štampač koristi reciklabilna, što omogućava njihovo višekratno korištenje. Štampač daje prioritet biobaziranim materijalima, poput drvnih ostataka, što doprinosi ekološkoj održivosti, piše Telegraf.rs.

Osim što nudi rješenje za brzu izgradnju pristupačnih stambenih jedinica, ova tehnologija nalazi primjenu i u industriji vojne opreme. Finansiranje za razvoj ovog štampača djelimično dolazi od Američkog korpusa inžinjera, ministarstva odbrane i ministarstva energetike, što ukazuje na značaj koji ova tehnologija ima i za nacionalnu sigurnost. Senator Suzan Kolins opisala je štampač kao "neprocjenjiv za našu nacionalnu sigurnost".