Ova mašina ne pere veš, već ljude: Da li biste se usudili da probate

Novi revoulicionarni uređaj predstavila je kompanija iz Osake, a on bi mogao promijeniti način na koji doživljavamo higijenu i opuštanje, a riječ je o futurističkoj mašini za pranje ljudi.

Ova mašina nazvana je "Mirai Ningen Sentakuki", koja kombinuje luksuz i tehnologiju.

Ona podsjeća na kabinu aviona, korisniku pruža jedinstveno iskustvo, a kada osoba sjedne u sjedište u centru uređaja, prostor se puni vodom prilagođene temperature.

Senzori prate puls i druge biološke parametre, osiguravajući maksimalnu udobnost.

Pored toga, unutrašnja strana providnog poklopca projektuje opuštajuće slike kako bi korisnik doživio potpuno osvježenje, piše jedan od najstarijih japanskih listova.

Za sada, mašina je dio izložbe koja će se održati u Osaki u aprilu sljedeće godine. Posjetioci će moći da iskuse 15-minutnu sesiju pranja i sušenja uz prethodnu rezervaciju. Planirano je da se dnevno omogući do osam sesija.

Iako je ovo trenutno promotivni koncept, iz kompanije su nagovijestili da je u razvoju i verzija za kućnu upotrebu. Njihova vizija je da mašina "opere um" korisnika, uz tijelo, pružajući ne samo higijenu već i mentalno osvježenje.

Dok još nije poznato kada i da li će ovaj proizvod biti dostupan na tržištu, njegova inovativnost i potencijal već izazivaju pažnju širom svijeta. Ako kućna verzija postane stvarnost, mogla bi postaviti nove standarde u oblasti lične higijene i wellness tehnologije.