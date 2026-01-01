Pjevačica napravila skandal na dočeku, Đani otkrio šta se dešavalo iza kulisa: "Mi smo samo radili ono što su nam rekli"

Pjevačica Nadica Ademov napravila je presedan u novogodišnjoj noći kada je izašla na binu Beogradskog sajma i obavijestila publiku da neće nastupati zbog, kako je navela, neprofesionalnosti organizatora, nakon čega je napustila halu.
Njen kolega Radiša Trajković Đani, čiji je nastup Nadica prekinula kako bi se obratila publici, otkrio je detalje drame koja se odvijala iza kulisa.
Nakon što je Nadica Ademov javno izrazila nezadovoljstvo i otišla s nastupa na kojem je trebala pjevati zajedno s Darkom Lazićem, Radišom Trajkovićem Đanijem i Aleksandrom Mladenović, oglasio se i sam Đani, koji je pojasnio šta se zapravo dogodilo sa satnicom.
Đani je istakao da mu je žao zbog nastale situacije, ali da je on svoj dio posla odradio u skladu s dogovorom koji je imao s organizatorima.
– Žao mi je što se to desilo. Ja sam dobio satnicu i ispoštovao sam je – rekao je Đani, pa objasnio konfuziju koja je nastala na bini.
– Ja Nadicu mnogo volim i ona je moja sestra. Najavljivao sam je na bini, ali je Darko ipak izašao jer je, po satnici, on trebao pjevati. Ne znam šta se dogodilo između Nadice i organizatora, mi smo samo radili ono što su nam rekli – izjavio je Đani.
Prema prvobitnom dogovoru, pjevači su se trebali smjenjivati na svakih sat vremena, a Nadica Ademov je trebala započeti svoj prvi blok već u 00.30 sati. Međutim, organizatori su u posljednjem trenutku promijenili plan.
Nadici je saopćeno da će na binu izaći tek u tri sata iza ponoći i da će nastupati do pet ujutro. Upravo ta promjena i, kako je navela, nepoštivanje dogovora bili su razlog zbog kojeg je odlučila reagirati.
Pjevačica je prekinula Đanijev nastup, obratila se publici i potom napustila Beogradski sajam.
Iako vidno revoltirana postupkom organizatora, Nadica je, prema mišljenju mnogih, postupila korektno prema publici. Prije odlaska, izašla je pred okupljene i objasnila razloge zbog kojih te večeri neće nastupati.
– Dragi moji ljudi, izvinjavam se u svoje ime što večeras neću nastupati ovdje, jer organizatori nisu ispoštovali dogovor. Hvala vam svima – dragim ljudima iz Njemačke, Austrije, Hrvatske… Hvala vam što ste došli. Ja prema vama nikada nisam bila nekorektna, 15 godina sam na sceni i uvijek sam poštovala dogovor. S obzirom na to da organizatori nisu ispoštovali naš dogovor, nadam se da ćemo se vidjeti nekom drugom prilikom. Hvala vam, uživajte uz našeg Đanija i sretna vam Nova godina – rekla je Nadica i sišla s bine.