Pjevačica napravila skandal na dočeku, Đani otkrio šta se dešavalo iza kulisa: "Mi smo samo radili ono što su nam rekli"

Pjevačica Nadica Ademov napravila je presedan u novogodišnjoj noći kada je izašla na binu Beogradskog sajma i obavijestila publiku da neće nastupati zbog, kako je navela, neprofesionalnosti organizatora, nakon čega je napustila halu.

Njen kolega Radiša Trajković Đani, čiji je nastup Nadica prekinula kako bi se obratila publici, otkrio je detalje drame koja se odvijala iza kulisa.

Nakon što je Nadica Ademov javno izrazila nezadovoljstvo i otišla s nastupa na kojem je trebala pjevati zajedno s Darkom Lazićem, Radišom Trajkovićem Đanijem i Aleksandrom Mladenović, oglasio se i sam Đani, koji je pojasnio šta se zapravo dogodilo sa satnicom.

Đani je istakao da mu je žao zbog nastale situacije, ali da je on svoj dio posla odradio u skladu s dogovorom koji je imao s organizatorima.

– Žao mi je što se to desilo. Ja sam dobio satnicu i ispoštovao sam je – rekao je Đani, pa objasnio konfuziju koja je nastala na bini.

– Ja Nadicu mnogo volim i ona je moja sestra. Najavljivao sam je na bini, ali je Darko ipak izašao jer je, po satnici, on trebao pjevati. Ne znam šta se dogodilo između Nadice i organizatora, mi smo samo radili ono što su nam rekli – izjavio je Đani.