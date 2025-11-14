Sara Džesika Parker dobija prestižnu nagradu: Ostavila je neizbrisiv trag

Sara Džesika Parker biće još jednom nagrađena za doprinos televiziji.

Glumica i producentkinja dobiće prestižnu “Carol Burnett” nagradu pod okriljem Zlatnih globusa.

- Njen pronalazački uticaj na televiziju i posvećenost pričanju priča na sceni i ekranu ostavili su neizbrisiv trag u popularnoj kulturi - izjavila je predsjednica Zlatnih globusa Helen Hone.

Parker će biti nagrađena tokom CBS-ove specijalne emisije “Golden Eve” u januaru. Biće emitovana 8. januara.

Istog dana biće dodijeljena i “Cecil B. DeMille” nagrada, koja ide Helen Miren.

- Počastvovani smo što možemo da proslavimo njen izuzetan doprinos zabavi i umjetnosti - dodaje Helen.

“Golden Week” će prethoditi 83. dodjeli Zlatnih globusa, koja će se održati u nedelju, 11. januara, a voditeljka će biti komičarka Niki Glejzer.

Parker je ukupno osvojila šest Zlatnih globusa, prvi put 2000. za najbolju glumicu u televizijskoj seriji, komediji ili mjuziklu za ulogu Keri Bredšo u seriji “Sex and the City”.

Kasnije je osvojila tu kategoriju još pet puta, posljednji put 2004.

Takođe je bila nominovana za uloge u “The Family Stone” i “Divorce”.