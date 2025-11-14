Leonardo Dikaprio nikad sretniji u društvu manekenke

Glumac Leonardo Dikaprio (Leonardo DiCaprio) nedavno je napunio 51 godinu, a rođendan je proslavio u društvu najbližih, među kojima je bila i njegova djevojka, italijanska manekenka Vitorija Čereti (Vittoria Ceretti).
Manekenka, koja ima 27 godina, i popularni glumac zajedno su već dvije godine, a snimak s proslave potvrdio je da je par vrlo blizak i da među njima vlada ljubav.
Na društvenim mrežama proširio se video gdje Vitorija drži tortu sa svjećicama ispred Dikaprija.
U ljeto 2023. Leonardo i Vitorija prvi put su viđeni zajedno dok su jeli sladoled, a samo nekoliko sedmica kasnije paparazzi su ih uslikali kako se ljube na Ibizi.
Od tada su insajderi brzo počeli otkrivati detalje o njihovoj vezi i koliko je postala ozbiljna. Iako se glumac godinama povezuje s mnogo mlađim zvijezdama, čini se da je Vitorija, barem za sada, ona prava.