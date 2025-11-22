Jovana Jeremić na ivici suza: Željka Mitrovića su iskoristili kukavice i hohštapleri

Jovana Jeremić prokomentarisala je odluku i najavu vlasnika Pink Media Group, Željka Mitrovića, da će otpustiti radnike za koje smatra da mu nisu bili lojalni.

Voditeljica je otvoreno za Blic govorila o kolegama, ali i o izvinjenju Branka Babića, koji je nedavno bio njen gost u Jutarnjem programu.

Iako su mnoge iznenadile Mitrovićeve najave o otkazima zbog, kako je rekao, nelojalnosti među zaposlenima, Jovana tvrdi da je takvu odluku očekivala.

– Nikad se ne bojim za svoju poziciju nigdje, jer znam kako radim svoj posao i kakav sam čovjek. Svi su me zvali da prokomentarišem Željkove odluke. Ja nisam ni njegov portparol ni PR, ali sve što dolazi od Željka – ja prihvatam. On je pravedan i dobar čovjek, čiju dobrotu mnogi zloupotrebljavaju misleći da on neke stvari ne vidi, a on sve vidi – samo je pitanje kada će reagovati i kada će, što ja kažem, „pod mač bato“. Nikad ne strahujem, posebno ne sada, jer svoj posao radim pošteno, dostupna sam 24 sata. Kad si ispravan i lojalan, nemaš čega da se bojiš. Ja sam izabrala svoju stranu – kod mene je ili crno ili bijelo. Za to treba imati hrabrosti i stav, ali i kičmu. U tom smislu ne vidim sebe ugroženom – rekla je, pa nastavila:

– Lojalnost je odlika najvrednijih ljudi, ne očekujte je od jeftinih ni na rasprodaji. Ja sam škorpija i lojalnost mi je najvažnija. Čovjek može pogriješiti, ali ako je iskren i lojalan i ako nije imao zlu namjeru – preko svega mogu preći, osim preko izdaje. U životu sam doživjela dosta izdaja, čak i od najbližih. Znam na šta Željko misli. Kad te izda neko koga najviše voliš i kome najviše vjeruješ, poslije toga drugačije gledaš na svijet i pažljivije biraš ljude oko sebe. Mi na televiziji funkcionišemo kao porodica i tako treba da ostane. Ko želi van toga – ima pravo, ali mora jasno da kaže svoj stav i da stoji iza njega. Svi imaju pravo izbora, ali ne mogu igrati duple igre. To ne podnosim.

Jovana je zatim govorila o kolegama i istakla s kim ima najbolji odnos:

– Svoje kolege mnogo poštujem. S Predragom Sarapom imam fantastičan odnos. On je prema meni ispao veliki zaštitnik, bio je tu i kad mi je otac umro – jedan od rijetkih koji je pokazao da je veliki čovjek i pravi muškarac. Sretna sam što radim s takvim ljudima. Ne pijem kafe s kolegama jer svaka riječ može imati rep, a ja ne želim takve priče. Nikakve tračarije – tu sam profesionalac. Sve odluke svog šefa poštujem, šta god da odluči. Željko i ja smo energetski povezani, imamo tu frekvenciju. Ljudi misle da smo mi naivni – nismo, samo nekad prećutimo. A onda dođe vrijeme kada više ne možeš da ćutiš. Intuitivno sam očekivala raspuštanje Odeona. Željko im je dao veliko povjerenje, a mnogi su ga iznevjerili. I meni je ova godina bila teška da bih napravila rezove koje on sada pravi. Ali nakon toga dolaze bolji dani i okružiš se pravim ljudima, a ne izdajnicima, hohštaplerima i kukavicama koje te najviše rane kad si slomljen. Treba biti okružen ljudima koji su tvoj štit i oklop – rekla je Jovana, dodajući da oko sebe drži one koji su uz nju bili kada joj je bilo najteže.

– Takve ljude nikad nisam udaljavala, uprkos njihovim manama. I oni imaju svoje momente – ja generalno ne privlačim potpuno normalne ljude, uvijek moraju imati neku „devijaciju“, ali ja ih obožavam jer su dobri. Od „potpuno normalnih“ nemaš koristi kad te izdaju na svakom koraku. Kako Željko kaže: „Ti imaš pozitivno iščašenje“ – e, takve čuvam u svom životu.

Jovana je o pomirenju s Brankom Babićem govorila na ivici suza.