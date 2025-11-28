Jelena Perčin za "Avaz": Uvijek sam u izazovima pronalazila inspiraciju

Nakon hit serije "Sjene prošlosti", na male ekrane stigla je nova serija "Divlje pčele" koja donosi potpuno drugačiju priču od svega što smo do sada gledali. Projekt okuplja poznata lica, ali i mlade talente, a među njima je i Jelena Perčin koja tumači Rajku Vukas. Već s prvim kadrom njenog lika jasno je da Rajka donosi sasvim novu dimenziju, drugačiju od svega što smo dosad gledali kod Perčin, uključujući i njenu ulogu Marte u "Sjenama prošlosti". Nepredvidivo i životno U ovoj ulozi moderne, pravedne i obrazovane tetke, hrvatska glumica se upušta u novi profesionalni izazov, a u razgovoru za "Dnevni avaz" otkriva šta gledatelji mogu očekivati od njenog lika, dok posebni detalji radnje ostaju pod velom tajne, kako bi napetost i uzbuđenje ostali na vrhuncu. - Ne mogu vam puno toga otkriti, osim da je radnja nepredvidiva, vrlo životna i sigurna sam da će se gledatelji moći prepoznati u mnogo toga. "Divlje pčele" nije tipična serija kakve smo navikli gledati, profesionalno mi je veliki izazov i presretna sam da sam dio ovakvog projekta. Dobiti ovakvu ulogu za mene je veliki kompliment i odgovornost da opravdam to povjerenje – rekla nam je Perčin.

Jelena Perčin u ulozi Rajke . RTL Jelena Perčin u ulozi Rajke . RTL

S obzirom na to da je kroz ulogu Marte bila važan dio prethodnog RTL-ovog ostvarenja, koje je postiglo odličnu gledanost, Perčin je dala i svoj osvrt o tome može li se veliki uspjeh očekivati i od "Divljih pčela". Ponosno ističe kako je riječ o projektu koji podiže standarde. - Sigurna sam da će "Divlje pčele" slijediti uspjeh "Sjena prošlosti" i zapravo se to već događa. Ponosna sam na produkciju RTL televizije koja je hrabro ušla u novi projekt, potpuno drugačiji od svega do sada. To je pokazatelj da ozbiljno promišljaju svoj dramski program i kontinuirano podižu ljestvicu – dodala je istaknuta hrvatska glumica.

Sjajna glumačka postava . RTL Sjajna glumačka postava . RTL

Osim karakternih razlika između Marte i Rajke, evidentna je i fizička promjena – nova kosa! Jelena Perčin otkriva kako je do toga došlo i kako joj se dopada novi izgled. - Promjena je bila nužna i jako sam zadovoljna. Napravljena je za potrebe snimanja – rekla je te dodala: - Marta i Rajka su dijametralno suprotni likovi u svakom smislu i to se na ekranu mora vidjeti.

Perčin: Velika odgovornost . RTL Perčin: Velika odgovornost . RTL

Kompleksan život Uloge u novim projektima potvrđuju zašto je Jelena Perčin jedno od najvoljenijih lica televizije. Nakon glumačke pauze, vratila se u velikom stilu i nastavlja opravdavati svoj status istaknute umjetnice. S obzirom na to da je majka troje djece, otkrila je i kako uspijeva uskladiti sve obaveze te priprema li još iznenađenja. - Život je nepredvidiv, ne znam sto će mi sve donijeti, ali ja sam uvijek bila spremna za izazove i u njima pronalazila inspiraciju. Moj život je i profesionalno i privatno vrlo kompleksan, ali uz dobru organizaciju i dobru volju puno toga se može – iskrena je bila Perčin.

Perčin: Veliki kompliment . RTL Perčin: Veliki kompliment . RTL

Za kraj, glumica je imala poruku za publiku koja godinama prati njen rad, ma o kakvoj ulozi da je riječ: - Poručila bih im da sam počašćena njihovim povjerenjem, da ću dati sve od sebe da ispunim njihova očekivanja, da su mi veliki vjetar u leđa i da moja profesija ne bi postojala bez publike. Hvala im na tome.