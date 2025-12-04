Iskreno i bez uljepšavanja: Dokumentarac ogolio Brižit Bardo

Legenda francuskog filma Brižit Bardo (Brigitte Bardot) otvorila je dušu o godinama borbe s depresijom i višestrukim pokušajima samoubistva u novom dokumentarcu "Bardot".

- Pokušavala sam da sebi oduzmem život, a spasilo me čudo - priznaje Bardo, ne otkrivajući detalje o tome šta je to čudo, prenosi The Sunday Times.

I dalje, kako dodaje, svaki se dan budi s osjećajem tuge.

Iako je postala međunarodna zvijezda pedesetih i šezdesetih, Bardo se povukla iz javnog života 1973. godine, neposredno prije svog 40. rođendana, jer je slavu smatrala "noćnom morom". Od tada je svoj život posvetila zaštiti životinja i aktivizmu u oblasti prava životinja.

- Nije mi važno da me ljudi pamte. Ono što želim jeste da se pamti poštovanje koje dugujemo životinjama. Što više starim, sve više se bojim ljudi. Više sam životinja nego čovjek - ističe Bardo u dokumentarcu.

Nekoliko sedmica prije izlaska dokumentarca, Bardo je hospitalizovana zbog misteriozne bolesti i podvrgnuta operaciji. Ranije, u julu 2023. godine, hitno je primljena u bolnicu zbog problema sa disanjem.