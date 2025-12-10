Amanda Sefrid ne planira raditi plastične operacije: Samo stavljam botoks na isto mjesto

Američka glumica Amanda Sefrid (Amanda Seyfried) istakla je da ne planira raditi nikakve plastične operacije.

U intervjuu za Who What Wear govorila je otvoreno o svojoj rutini i stavovima prema estetskim zahvatima.

- Imam dobru dermatologinju koja mi je rekla da neće raditi ništa osim stavljanja botoksa na isto mjesto do kraja života - kazala je Sefrid, pokazujući mjesto na svom čelu.

Ranije ove godine glumica je otkrila da se odrekla botoksa i šminke za ulogu En Li (Ann Lee) u filmu "The Testament of Ann Lee".

- Ja sam glumica i to je moj posao, ono što volim raditi. Ne treba mi nužno sve to u životu. Jednostavno mi se sviđa. Stvari koje volim, mogu malo žrtvovati, naravno da mogu. Svaki dan rada bio je zabavan - rekla je.

Sefrid je također govorila i o pravilima rediteljice Mone Fastvold (Mona Fastvold), koja je zabranila upotrebu šminke za film "The Testament of Ann Lee", piše People.

- Nisam mogla koristiti botoks godinu dana. To je bio veliki izazov. Kada sam prvi put primila botoks, pomislila sam: ‘Ovo je nevjerovatno, jer se puno mrštim.’ Onda se sve vratilo na način koji je bio apsolutno neophodan za sav posao koji sam radila - dodala je.