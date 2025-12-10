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AMERIČKA GLUMICA

Amanda Sefrid ne planira raditi plastične operacije: Samo stavljam botoks na isto mjesto

Imam dobru dermatologinju koja mi je rekla da neće raditi ništa osim stavljanja botoksa na isto mjesto do kraja života, kazala je Sefrid

Amanda Sefrid. Instagram

A. O.

10.12.2025

Američka glumica Amanda Sefrid (Amanda Seyfried) istakla je da ne planira raditi nikakve plastične operacije.

U intervjuu za Who What Wear govorila je otvoreno o svojoj rutini i stavovima prema estetskim zahvatima. 

- Imam dobru dermatologinju koja mi je rekla da neće raditi ništa osim stavljanja botoksa na isto mjesto do kraja života - kazala je Sefrid, pokazujući mjesto na svom čelu.

Ranije ove godine glumica je otkrila da se odrekla botoksa i šminke za ulogu En Li (Ann Lee) u filmu "The Testament of Ann Lee". 

- Ja sam glumica i to je moj posao, ono što volim raditi. Ne treba mi nužno sve to u životu. Jednostavno mi se sviđa. Stvari koje volim, mogu malo žrtvovati, naravno da mogu. Svaki dan rada bio je zabavan - rekla je.

Sefrid je također govorila i o pravilima rediteljice Mone Fastvold (Mona Fastvold), koja je zabranila upotrebu šminke za film "The Testament of Ann Lee", piše People. 

- Nisam mogla koristiti botoks godinu dana. To je bio veliki izazov. Kada sam prvi put primila botoks, pomislila sam: ‘Ovo je nevjerovatno, jer se puno mrštim.’ Onda se sve vratilo na način koji je bio apsolutno neophodan za sav posao koji sam radila - dodala je.

# GLUMICA
# PLASTIČNE OPERACIJE
# BOTOKS
# AMANDA SEYFRIED
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