Lorens popila pogrešan lijek i otišla na snimanje filma: Halucinirala sam

Dženifer Lores otvorila je dušu o nekim haotičnim trenucima koje je slučajno izazvala na setu filmova.

Glumica (35) je razgovarala sa Leonardom Dikaprijom za serijal “Actors on Actors” magazina Variety.

Tokom intervjua, ona je priznala kako je jednom prilikom ujutru greškom uzela lijek za nesanicu misleći da je nešto drugo, i to dok je snimala plesnu scenu u filmu “Catching Fire” iz 2013. godine.

“Halucinirala sam”, rekla je Lorens, dodajući da je Elizabet Benks bila vrlo iritirana time, vjerovatno ne znajući da je bila pod dejstvom lijeka.

Glumica je takođe govorila o drugim izazovima na setu, uključujući neplanirane scene u filmu “Silver Linings Playbook” iz 2012. godine, gdje je morala “vikati” sportsku statistiku Robertu De Niru, i incidente sa snom tokom snimanja “Red Sparrow” 2018. godine.

Tada je, opet greškom, uzela lijek za poremećaj hiperaktivnosti umjesto pilule za spavanje.

- Ne mogu funkcionisati bez sna - priznala je, opisujući kako je noć provela u panici pod vrućim tušem.