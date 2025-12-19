"Nisu sami" otvara vrata svijeta djece bez roditeljskog staranja i SOS Dječijih sela u BiH

U vremenu kada se o najosjetljivijim temama često govori površno, nastaje serijal „Nisu sami“ – televizijski projekt koji kroz deset snažnih i emotivnih epizoda donosi autentičnu priču o brizi, podršci i zajedništvu koje stoji iza djece i mladih bez roditeljskog staranja u Bosni i Hercegovini.

Bolja budućnost

Serijal je nastao u saradnji ALFA TV-a i SOS Dječijih sela u BiH, s ciljem da se javnosti približe stvarni životi, odnosi i programi koji svakodnevno grade sigurnije djetinjstvo i bolju budućnost.

U središtu serijala je rad SOS Dječijih sela u BiH, organizacije koja godinama razvija i provodi modele alternativne brige, hraniteljstva i programa podrške mladima, stavljajući dijete i porodicu u fokus svakog pristupa.

Kroz iskrene i tople razgovore, serijal donosi priče mladih, porodica, hranitelja, stručnih saradnika i uposlenika, koji dijele svoja iskustva, emocije i nade, otkrivajući koliko su povjerenje, stabilnost i kontinuirana podrška ključni za zdravo odrastanje.

Posebnu dimenziju serijalu daje uključenost Kantonalnog centra za socijalni rad Sarajevo i Službe za hraniteljstvo, čija se uloga prikazuje kroz primjere saradnje, zajedničkog djelovanja i sistemske podrške usmjerene ka najboljem interesu djeteta.

Kroz ove priče jasno se pokazuje kako povezivanje institucija i organizacija doprinosi stvaranju održivih rješenja za djecu i mlade kojima je podrška najpotrebnija.

„Nisu sami“ nije samo dokumentarni serijal, već prostor razumijevanja i bliskosti, koji podsjeća da iza svakog programa stoje ljudi i odnosi koji se grade s pažnjom i odgovornošću.

Kao medijski partner, ALFA TV kroz ovaj serijal potvrđuje svoju ulogu u kreiranju sadržaja od društvenog značaja, dajući prostor pričama koje zaslužuju da budu ispričane.

„Nisu sami“ poziv je na gledanje, razumijevanje i zajedničko promišljanje o tome kako kao društvo možemo biti snažnija podrška djeci i mladima u Bosni i Hercegovini.

Podrška serijalu

Realizaciju serijala „Nisu sami“ podržali su sponzori: „Cengiz Construction“, kao generalni partner serijala, zatim „Semikem“, „Brazil kafa“, Fondacija „Arheološki park Bosanska piramida Sunca“, „Amko komerc“, Agencija za nekretnine „Sigenx“ i „Lapharma“.