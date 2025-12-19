Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PROJEKT ALFA TV-A

"Nisu sami" otvara vrata svijeta djece bez roditeljskog staranja i SOS Dječijih sela u BiH

Kroz iskrene i tople razgovore serijal donosi priče mladih, porodica, hranitelja, stručnih saradnika i uposlenika

ALFA TV kroz ovaj serijal potvrđuje svoju ulogu u kreiranju sadržaja od društvenog značaja. Instagram

M. Pekušić

19.12.2025

U vremenu kada se o najosjetljivijim temama često govori površno, nastaje serijal „Nisu sami“ – televizijski projekt koji kroz deset snažnih i emotivnih epizoda donosi autentičnu priču o brizi, podršci i zajedništvu koje stoji iza djece i mladih bez roditeljskog staranja u Bosni i Hercegovini.

Bolja budućnost

Serijal je nastao u saradnji ALFA TV-a i SOS Dječijih sela u BiH, s ciljem da se javnosti približe stvarni životi, odnosi i programi koji svakodnevno grade sigurnije djetinjstvo i bolju budućnost.

U središtu serijala je rad SOS Dječijih sela u BiH, organizacije koja godinama razvija i provodi modele alternativne brige, hraniteljstva i programa podrške mladima, stavljajući dijete i porodicu u fokus svakog pristupa.

Kroz iskrene i tople razgovore, serijal donosi priče mladih, porodica, hranitelja, stručnih saradnika i uposlenika, koji dijele svoja iskustva, emocije i nade, otkrivajući koliko su povjerenje, stabilnost i kontinuirana podrška ključni za zdravo odrastanje.

Posebnu dimenziju serijalu daje uključenost Kantonalnog centra za socijalni rad Sarajevo i Službe za hraniteljstvo, čija se uloga prikazuje kroz primjere saradnje, zajedničkog djelovanja i sistemske podrške usmjerene ka najboljem interesu djeteta.

Kroz ove priče jasno se pokazuje kako povezivanje institucija i organizacija doprinosi stvaranju održivih rješenja za djecu i mlade kojima je podrška najpotrebnija.

„Nisu sami“ nije samo dokumentarni serijal, već prostor razumijevanja i bliskosti, koji podsjeća da iza svakog programa stoje ljudi i odnosi koji se grade s pažnjom i odgovornošću.

Kao medijski partner, ALFA TV kroz ovaj serijal potvrđuje svoju ulogu u kreiranju sadržaja od društvenog značaja, dajući prostor pričama koje zaslužuju da budu ispričane.

„Nisu sami“ poziv je na gledanje, razumijevanje i zajedničko promišljanje o tome kako kao društvo možemo biti snažnija podrška djeci i mladima u Bosni i Hercegovini.

Podrška serijalu

Realizaciju serijala „Nisu sami“ podržali su sponzori: „Cengiz Construction“, kao generalni partner serijala, zatim „Semikem“, „Brazil kafa“, Fondacija „Arheološki park Bosanska piramida Sunca“, „Amko komerc“, Agencija za nekretnine „Sigenx“ i „Lapharma“.

Oni su prepoznali važnost društveno-odgovornih sadržaja i potrebu da se teme brige o djeci i mladima bez roditeljskog staranja učine vidljivijim u javnom prostoru.

Njihova podrška omogućila je da ove priče dođu do gledalaca širom Bosne i Hercegovine, te predstavlja doprinos jačanju zajedničke odgovornosti i solidarnosti prema onima kojima je podrška najpotrebnija.

Serijal “Nisu sami” pratite svake subote od 20.00 sati u programu Alfa TV-a.

Otvaranje dijaloga

Serijal otvara dijalog, približava teme alternativne brige široj javnosti i poziva gledaoce da upoznaju rad SOS Dječijih sela u BiH iz perspektive onih koji u tim programima žive i rade.

# PROJEKT
# DJECA
# ALFA TV
# PODRŠKA
# SOS DJEČIJA SELA BIH
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.