Nataša Pavlović, od "Praktične žene" do velike zajednice: Najdraža mi je ljubav koju prenosimo jedni drugima

Već godinama pratimo Natašu Pavlović kroz emisiju "Praktična žena", gdje svojom energijom, toplinom i posvećenošću osvaja gledatelje. Iza kamera krije se žena koja svakodnevno spaja profesionalni i privatni život, pronalazi inspiraciju u pričama koje je okružuju i neumorno radi na tome da podrži i osnaži one koje žele više – samopouzdanja, znanja i hrabrosti da slijede svoje snove. Prosto život S nama je razgovarala o svom radu, inspiracijama i misiji koja traje godinama, a koja, kako sama kaže, ima cilj da pokaže da nijedna žena nije sama. - Minuli rad i sve što je bilo proteklih godina mi budi određeni ponos i sreću što smo prosto uspjeli da trajemo toliko, da uđemo u domove ljudi i naročito da pokrenemo žene i pokažemo im da nisu usamljene u svakodnevici i problemima koje ima svaka od nas. Budimo toleranciju i humanost i na sve to sam beskrajno ponosna – rekla je Pavlović za "Dnevni avaz".

Svi detalji emisije . Vesna Lalić/Nova.rs Svi detalji emisije . Vesna Lalić/Nova.rs

Emisija osvaja male ekrane iz godine u godinu, a svaka epizoda stiže s novim idejama i savjetima. Pavlović otkriva kako uspijeva ostati autentična i očuvati zanimljivost koju "Praktična žena" donosi. - Ideje pronalazim upravo u svakodnevnom životu i životu hiljada i hiljada drugih žena koje nam pišu i s kojima komuniciramo. Meni je svaka od njih inspiracija i motivacija za ono što stvaramo. Crpim i energiju, ali i ideje iz svih životnih situacija koje se dešavaju svima. To je neiscrpno, to je prosto život – pojasnila je voditeljica te dodala: - Mnogo je bilo žena, i muškaraca na kraju krajeva, s kojima sam razgovarala, a koji su donijeli mnogo toga – i pametnog i smislenog, lijepog, dobrog i humanog. Ali, ono što mi je najdraže jeste ta neka ljubav koju međusobno prenosimo jedni drugima i gdje ja osjećam toplinu. Volim tu vrstu povezivanja i posebno mi je drago što i drugi ljudi imaju priliku da se pokažu, a ne samo javne ličnosti, odnosno mi koji smo stalno ispred TV kamera.

Beskrajno ponosna . Vesna Lalić/Nova.rs Beskrajno ponosna . Vesna Lalić/Nova.rs

Dublje teme Osim emisije, Pavlović je nedavno pokrenula platformu za razvoj žena "Women Net" te podcast. - Sve je to dio velike zajednice žena koju stvaramo i za koju želim da bude motiv i inspiracija svima koji žele da se bave ličnim razvojem. Uredu, naučili smo da budemo praktični, da skuhamo, peremo, peglamo, balansiramo privatni i poslovni život, ali hoću da pokrenem sve da se međusobno podržavamo i podupiremo, da shvatimo da i ona žena koja živi u manjoj sredini i ona koja živi u velikom gradu, je ista žena i da ima ista prava i mogućnosti za svoj lični razvoj – rekla je Pavlović te naglasila kako bira teme i sagovornike: - U moru svega što se danas nudi na društvenim mrežama, gdje svako sebi daje pravo da daje raznorazne kurseve i predavanja bez obrazovanja, htjela sam okupiti prave stručnjake, koji zaista imaju kredibilitet da se bave obrazovanjem i ličnim razvojem, utjecajem na druge žene. Iza svakog od tih programa, bilo da je riječ o mršavljenju, prebolijevanju razvoda, odabiru partera, stoje stručnjaci i psiholozi koji se time inače bave te su usko specijalizirani za te stvari. To su programi dostupni svima, a podcast je tu upravo da bude jedan sadržaj koji možemo slušati svugdje i obrađivati malo dublje teme, a koje nas zanimaju poput menopauze, samohranog majčinstva, ali i estetika i ljepote. Razgovaramo malo duže i dublje, nego u emisiji. Ipak, ističe, i ovdje pruža prostor svima koji mogu podijeliti svoje životno iskustvo te na taj način pomoći drugima. - Vrlo su dobrodošle i žene koje nisu stručnjaci, ali mogu ispričati svoju životnu priču. Nedavno je bila jedna majka koja je u 51. godini dobila dijete jer se dugo godina borila za potomstvo, pa će se neka druga žena poistovijetiti, naći neku motivaciju i snagu za dalje. Pravim jednu veliku zajednicu, podržavajući žene i to je moj budući cilj emisije – zaključila je Nataša Pavlović.

Pavlović: Čestitke za Novu godinu . Instagram Pavlović: Čestitke za Novu godinu . Instagram