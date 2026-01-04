Željko Mitrović otkrio kolike su plate na Pinku: "Trenutno je toliko"

Vlasnik "Pink televizije", Željko Mitrović, gostovao je u emisiji "Novo jutro", a tom prilikom pričao je o otkazima koje je podijelio zaposlenima u prethodnom periodu, a onda se dotakao i plata.

Naime, Željko Mitrović je priznao koliko iznosi prosječna plata zaposlenih na Pinku.

- Trenutno je prosječna plata 125.000 (oko 2.000 KM) - rekao je on kratko.

Govoreći o zaposlenima, Mitrović je najavio reforme koje za cilj treba da imaju veću produktivnost, ali i više pravde.

- Dešava se da podjednako tretiramo ljude koji ginu i rade, kao i one koji se ne pojavljuju na poslu. Treba da bude više pravde vidljivo. Moramo nagraditi one koji rade i ulažu u sebe, a više od pola tih, recimo 100 ljudi već su obaviješteni o tome da su dobili otkaz - rekao je Mitrović.

Željko Mitrović je i nedavno dijelio otkaze u svojoj kompaniji, a onda je otkrio da je jednog zaposlenog nagradio sa čak 10 nagrada i ovoga puta mu uručio dvije koverte.

- Mnogo me nervira ovaj Lemax, a vjerovatno ću da raspustim i komisiju za odabir mima mjeseca! Nije normalno da od 11 meseci Lemax dobije 10 puta prvu nagradu! - napisao je Željko Mitrović i dodijelio mu dvije koverte, a onda se obratio i komisiji.

- Držim koverte, ali ne znam ko me više nervira, da li komisija koja dodjeljuje ove nagrade za mim mjeseca, ili Lemax koji, em me drnda, em moram da mu uručujem nagradu. Čak je osvojio koliko ja razumijem od 11 mjeseci koji su prošli, 10 čak. Što je neki problem, ili sa mnom, ili sa Lemaxom ili sa komisijom, svakako ću utvrditi, ali svejedno protokolarno moram da čestitam, rekao je Mitrović.