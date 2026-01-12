Dodjela zlatnih globusa: Najviše nagrada za film One Battle After Another" i seriju "Adolescence"

U Los Anđelesu je sinoć održana manifestacija dodjele Zlatnih globusa za ovu godinu, a najviše nagrada su dobili film One Battle After Another i serija Adolescence. Film One Battle After Another predvodio je po broju nominacija – ukupno ih je imao devet – a ceremoniju je završio s četiri osvojena Zlatna globusa. Među njima su nagrade za najbolji mjuzikl ili komediju te za najbolju režiju, koja je pripala Polu Tomasu Andersonu. Film je bio zapažen i u glumačkim kategorijama, u kojima su nominirani Leonardo Dikaprio, Benisio del Toro i Šon Pen, dok je Tejana Tejlor nagrađena kao najbolja sporedna glumica. Po dvije nagrade osvojili su filmovi Sinners, Hamnet, KPop Demon Hunters i The Secret Agent. Hamnet je proglašen najboljim dramskim filmom, dok je The Secret Agent pobijedio u kategoriji najboljeg filma na neengleskom jeziku.

Ekipa serije "Adolescence" . AP Photo/Chris Pizzello Ekipa serije "Adolescence" . AP Photo/Chris Pizzello

Glumački uspjeh večeri obilježio je Timoti Šalame, koji je za ulogu u filmu Marty Supreme osvojio svoj prvi Zlatni globus za najboljeg glumca u mjuziklu ili komediji, nadovezavši se na nedavno osvojenu nagradu Critics Choice. Sličan niz uspjeha ima i mladi Oven Kuper, koji je nakon Critics Choice priznanja osvojio i Zlatni globus za najbolju sporednu mušku ulogu na televiziji za seriju Adolescence. Serija Only Murders In The Building nastavila je negativan niz, jer ni ove godine nije osvojila nijednu nagradu, iako je bila nominirana četiri puta, čime je ukupno došla do 20 nominacija bez ijedne osvojene statue. U televizijskom dijelu ceremonije dominirala je serija Adolescence, koja je osvojila četiri nagrade, uključujući onu za najbolju limitiranu ili antologijsku seriju. Nagrade su pripale i Ovnu Kuperu, kao i Erin Doerti, dok je Ešli Volters bio među nominiranim glumcima.

Timoti Šalame . AP Photo/Chris Pizzello Timoti Šalame . AP Photo/Chris Pizzello

Za najbolju humorističnu ili muzičku seriju proglašen je The Studio, dok je The Pitt odnio nagradu za najbolju dramsku seriju. U glumačkim televizijskim kategorijama istakli su se Set Rogen, nagrađen za ulogu u The Studio, te Džin Smart za nastup u seriji Hacks. Noa Vajl osvojio je nagradu za najboljeg glumca u dramskoj seriji za The Pitt, dok je Rija Sihorn proglašena najboljom glumicom u dramskoj seriji zahvaljujući ulozi u Pluribus. U kategorijama limitiranih serija i TV filmova, Stiven Grejem nagrađen je za ulogu u Adolescence, a Mišel Vilijams za nastup u ostvarenju Dying for Sex.

Sihorn: Najbolja glumica . AP Photo/Chris Pizzello Sihorn: Najbolja glumica . AP Photo/Chris Pizzello