Zlatni globusi otvorili sezonu nagrada uz humor, provokacije i velike pobjede

Dodjela nagrada "Zlatni globus" zvanično je otvorila holivudsku sezonu nagrada večeri ispunjenoj duhovitim opaskama, provokacijama i trenucima trijumfa. Filmovi One Battle After Another i Hamnet, kao i serije Adolescence i The Studio, osvojili su najvažnije nagrade večeri, čime je i utrka za Oscare postala znatno jasnija. Voditeljica večeri, komičarka Niki Glejzer, donijela je prepoznatljiv, oštar humor, dok je reditelj Džad Apatou bez zadrške prozvao način na koji Zlatni globusi definiraju pojedine kategorije. Posebnu pažnju izazvali su i glavni glumci sportske drame Heated Rivalry, koji su na scenu vratili svoju prepoznatljivu hemiju. Niki Glejzer bez zadrške otvorila ceremoniju Od šala na račun Džordža Klunija i Leonarda Dikaprija, do političkih dosjetki i komentara o američkim medijima, Niki Glejzer otvorila je ceremoniju u snažnom i provokativnom tonu. Parodirala je reklamu Nikol Kidman za AMC kina, zapjevala humorističnu verziju hita Golden iz filma K-Pop Demon Hunters, a sve je prekinula bivša predsjednica sindikata glumaca Fran Drešer, uz šalu da joj je „glas previše iritantan“. Emotivni trijumf Tejane Tejlor Prvu glumačku nagradu večeri osvojila je Tejana Tejlor za ulogu u filmu One Battle After Another. U emotivnom govoru poslala je snažnu poruku mladim djevojkama:

"Naša nježnost nije slabost. Naše svjetlo ne treba dozvolu da sija. Pripadamo svakoj prostoriji u koju uđemo." Podkasti prvi put nagrađeni Po prvi put u historiji Zlatnih globusa dodijeljena je nagrada za najbolji podkast, koju je osvojila Ejmi Poler za Good Hang with Amy Poehler. Vidno uzbuđena, Poler se našalila na račun svojih konkurenata i slavila pobjedu zajedno s Snup Dogom, koji joj je uručio nagradu. Timoti Šalame u centru pažnje Timoti Šalame osvojio je nagradu za najboljeg glumca za film Marty Supreme, pobijedivši imena poput Džordža Klunija i Leonarda Dikaprija.

Timthe Timthe

U govoru se zahvalio i Kevinu Oliriju, uz šalu da nikada nije očekivao da će zahvaljivati „gospodinu Wonderfulu iz Shark Tanka“. Dvostruka pobjeda za K-Pop Demon Hunters Animirani hit K-Pop Demon Hunters osvojio je nagrade za najbolji animirani film i najbolju pjesmu (Golden). Autori Kris Apelhans, Megi Kang i Mišel Vong zahvalili su publici što je prihvatila snažne, neobične i autentične ženske likove, ističući da nastavak već planiraju s Netflixom. Zvijezde serije Heated Rivalry zapalile salu Glumci Konor Stori i Hadson Vilijams donijeli su energiju i humor na scenu tokom dodjele nagrade za sporednu glumicu u TV seriji.

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