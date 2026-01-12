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BRITANSKI GLUMAC

Ušao u historiju: On je najmlađi glumac koji je dobio nagradu

On je dodao da se trudi da mu svakodnevni život ostane nepromijenjen, uprkos svjetskoj slavi

Britanski glumac Oven Kuper. AP

E. A.

12.1.2026

Britanski glumac Oven Kuper, koji ima svega 16 godina, govori otvoreno o tome kako uspijeva da ostane čvrsto na zemlji nakon naglog uspona i ogromne popularnosti koju mu je donijela serija “Adolescence” (Adolescencija).

Kuper je nedavno ušao u historiju kao najmlađi muški glumac koji je ikada osvojio nagradu Emi, a nakon pobjede u kategoriji najboljeg sporednog glumca u mini-seriji ili TV filmu na dodjeli nagrada Critics Choice Awards otkrio je da mu porodica i prijatelji predstavljaju najveći oslonac.

- Imam porodicu oko sebe i nevjerovatne prijatelje. Okružen sam sjajnim ljudima - rekao je Kuper novinarima iza scene nakon osvajanja nagrade.

On je dodao da se trudi da mu svakodnevni život ostane nepromijenjen, uprkos svjetskoj slavi.

- Dan nakon što je "Adolescence" izašla, otišao sam normalno u školu i sve je bilo isto. Trudio sam se da tako i ostane - kazao je mladi glumac.

Nije lako, pošto je preko noći postao “glumac sa druge planete” i biser oko kog se svi otimaju.

“Imam najbolju moguću podršku i zaštitu, tako da jednostavno ne mogu da ne ostanem prizeman”, dodao je.

Serija prati trinaestogodišnjeg dječaka Džejmija Milera, kojeg tumači Kuper, a koji biva optužen i uhapšen zbog ubistva djevojčice iz svog razreda.

Uloga mu je donijela ogromno priznanje kritike, kao i nominacije za Zlatni globus i Independent Spirit Awards.

Prošle godine, Kuper je osvojio Emi za izuzetnu sporednu mušku ulogu, čime je postao i najmlađi glumac ikada nominovan i nagrađen u toj kategoriji.

Tokom govora na dodjeli Critics Choice nagrada 4. januara, emotivno se osvrnuo na proteklu godinu.

“Ova godina je za mene i moju porodicu bila potpuni vrtlog. Iskreno, promijenila nam je živote zauvijek. Neizmjerno smo zahvalni i trudimo se da cijenimo svaki trenutak”, rekao je Kuper.

Serija “Adolescence” dominirala je ovogodišnjom dodjelom televizijskih nagrada sa ukupno šest nominacija, osvojivši priznanja i za najbolju mini-seriju, najboljeg glavnog glumca (Stiven Grejem) i najbolju sporednu glumicu (Erin Doerti).

“Adolescence” je dostupna za gledanje na platformi Netfliks.

# ZLATNI GLOBUS
# OWEN COOPER
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