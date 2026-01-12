Ušao u historiju: On je najmlađi glumac koji je dobio nagradu

On je dodao da se trudi da mu svakodnevni život ostane nepromijenjen, uprkos svjetskoj slavi.

- Imam porodicu oko sebe i nevjerovatne prijatelje. Okružen sam sjajnim ljudima - rekao je Kuper novinarima iza scene nakon osvajanja nagrade.

Kuper je nedavno ušao u historiju kao najmlađi muški glumac koji je ikada osvojio nagradu Emi, a nakon pobjede u kategoriji najboljeg sporednog glumca u mini-seriji ili TV filmu na dodjeli nagrada Critics Choice Awards otkrio je da mu porodica i prijatelji predstavljaju najveći oslonac.

Britanski glumac Oven Kuper, koji ima svega 16 godina, govori otvoreno o tome kako uspijeva da ostane čvrsto na zemlji nakon naglog uspona i ogromne popularnosti koju mu je donijela serija “Adolescence” (Adolescencija).

- Dan nakon što je "Adolescence" izašla, otišao sam normalno u školu i sve je bilo isto. Trudio sam se da tako i ostane - kazao je mladi glumac.

Nije lako, pošto je preko noći postao “glumac sa druge planete” i biser oko kog se svi otimaju.

“Imam najbolju moguću podršku i zaštitu, tako da jednostavno ne mogu da ne ostanem prizeman”, dodao je.

Serija prati trinaestogodišnjeg dječaka Džejmija Milera, kojeg tumači Kuper, a koji biva optužen i uhapšen zbog ubistva djevojčice iz svog razreda.

Uloga mu je donijela ogromno priznanje kritike, kao i nominacije za Zlatni globus i Independent Spirit Awards.

Prošle godine, Kuper je osvojio Emi za izuzetnu sporednu mušku ulogu, čime je postao i najmlađi glumac ikada nominovan i nagrađen u toj kategoriji.

Tokom govora na dodjeli Critics Choice nagrada 4. januara, emotivno se osvrnuo na proteklu godinu.

“Ova godina je za mene i moju porodicu bila potpuni vrtlog. Iskreno, promijenila nam je živote zauvijek. Neizmjerno smo zahvalni i trudimo se da cijenimo svaki trenutak”, rekao je Kuper.

Serija “Adolescence” dominirala je ovogodišnjom dodjelom televizijskih nagrada sa ukupno šest nominacija, osvojivši priznanja i za najbolju mini-seriju, najboljeg glavnog glumca (Stiven Grejem) i najbolju sporednu glumicu (Erin Doerti).

“Adolescence” je dostupna za gledanje na platformi Netfliks.