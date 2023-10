Rediteljica bh. kandidata za Oskara za "Avaz": Kako djevojke danas proživljavaju svoju seksualnost

Jaka tematika

S obzirom na to da uloge u filmu igraju tinejdžeri, a film nosi jaku tematiku, zanimalo nas je kako su se oni uspjeli nositi sa svojim ulogama.

- Teže je bilo na praktičnim nivoima, u smislu da nemaju koncentraciju, da je njihova koncentracija limitirana, da je to još više izraženo s TikTok videima i minutažom od 15 sekundi, da su to mladi ljudi koji ne vole da sjede na mjestu i šute. To je definicija puberteta. Više je bilo izazovno zato što ih je bilo puno u nekim trenucima snimanja. Sve što smo radili u scenama je nešto što se njima zaista dešava u životu. Uvijek smo provjeravali da li je sve uredu s njima, da li razumiju šta se i kako dešava i šta će se desiti u sceni. Oni žive to u svojoj svakodnevici - istakla je Gunjak.





Prinuđeni na koprodukcije

- Nažalost, finansijska sredstva koja se dodjeljuju nikad nisu dovoljna da bi se film u potpunosti realizirao u BiH. Zbog toga su svi autori prinuđeni da rade koprodukcije sa zemljama regiona ili iz Evrope. To svaki proces čini mnogo sporijim i manjak strukturalne podrške rezultira da mi već dugi niz godina imamo po jedan film snimljen godišnje, ako i to. To je poprilično poražavajuće – kazala je rediteljica.