Znate li koji rođendan danas slavi Sylvester Stallone: Glumio je svugdje, od erotskih filmova do Rockyja

Michael Sylvester Gardenzio Stallone došao je na svijet 6.srpnja 1946. godine. Sin talijanskog emigranta i Amerikanke rođen je s velikom manom – paralizom donjeg lijevog dijela vilice, što je u prvim godinama njegovih maštarija o tome da postane glumac bila nepremostiva prepreka na svakom castingu.

Problemi s facijalnim živcima vukli su za sobom još jedan hendikep - govornu manu, koja je smetala komisijama na audicijama koje je on uporno posjećivao širom New Yorka. Ipak, njegovo ime s vremenom je postalo legendarno u svijetu filma, a karijera koja traje više od pet desetljeća ostavila je neizbrisiv trag u Hollywoodu.



Počeo karijeru u porno industriji?

Prije nego što je postao holivudska ikona, Sylvester Stallone imao je skromne početke. Godine 1970., suočen s financijskim poteškoćama, Stallone je prihvatio ulogu u niskobudžetnom erotskom filmu pod nazivom "The Party at Kitty and Stud's." Film, kasnije preimenovan u "Italian Stallion" nakon što je Stallone postao poznat, bio je pokušaj mladog glumca da sastavi kraj s krajem.

Iako je ta uloga daleko od njegovih kasnijih postignuća, pokazala je njegovu spremnost da pristane na bilo što kako bi ostvario svoj san o glumačkoj karijeri. Osim porno industrije, okušao se i kao čistač kaveza u zoološkom vrtu i biljeter u kazalištu.

Rocky - početak slave

Proboj na scenu je došao 1976. godine kada je Stallone napisao i glumio u filmu "Rocky." Priča o boksaču autsajderu koji dobiva priliku za svjetsko prvenstvo osvojila je publiku na prvi pogled.

"Rocky" nije bio samo film, bio je to kulturni fenomen. Stalloneova interpretacija Rockyja Balboe donijela mu je nominacije za Oscara za najboljeg glumca i najbolji originalni scenarij te ga katapultirala na međunarodnu scenu.

Uspjeh "Rockyja" iznjedrio je franšizu koja već desetljećima uživa kultni status, s najnovijim nastavkom "Creed II" koji je objavljen 2018. godine. Lik Rockyja Balboe postao je simbol ustrajnosti i nade.

Nastavak glumačke karijere

Dok je Rocky lansirao Stallonea u Hollywood, uloga koja je uslijedila učvrstila je njegovu reputaciju kao vodećeg akcijskog junaka. Godine 1982. predstavio je publici još jednog legendarnog lika - Johna Ramba. Serijal o Rambu, koji prikazuje problematičnog vijetnamskog veterana postigao je podjednak uspjeh kao i Rocky te je po tim dvjema ulogama i danas zapamćen.

Filmografija obožavanog glumca je opsežna i raznolika. Od akcijskih blockbustera poput "Cliffhanger" i "Demolition Man" do komičnih uloga u filmovima poput "Stop! Or My Mom Will Shoot," Stallone je pokazao svoju svestranost kao glumac. Također je demonstrirao svoj talent iza kamere, režirajući nekoliko svojih filmova, uključujući "Rocky II," "Rocky III" i "The Expendables."

Porodični čovjek?

Sylvester Stallone tri puta se ženio, prvi brak sklopio je 1974. godine s glumicom Sashom Czack, s kojom ima sina Sagea, rođenog 1976. godine. Sage je također krenuo stopama svog oca u filmskoj industriji, ali nažalost je preminuo 2012. godine. Nakon razvoda od Czack, Stallone se oženio poznatom danskom glumicom Brigitte Nielsen 1985. godine, no njihov brak završio se razvodom samo dvije godine kasnije.

Najdugovječniji i najstabilniji brak Stallone je sklopio s Jennifer Flavin, manekenkom i poduzetnicom, koju je upoznao krajem 80-ih godina. Par je stao pred oltar 1997. godine, a zajedno su dobili tri kćeri: Sophiu, Sistine i Scarlet. Iako su se 2022. godine planirali rastati, ubrzo su se pomirili te uživaju u ljubavi sve do danas.

Glumčev izgled s godinama se poprilično promijenio - što zbog starenja što zbog estetskih intervencija - pa pogledajmo što je sve "popravio".