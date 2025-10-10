"Avaz" je zbog Halida svaki dan morao da ima ukrštenicu!

Senad Hadzifejzović je u sinoćnom izdanju posvećeno rahmetli Halidu Bešliću ugostio njegove tekstopisce Nazifa Gljivu, Dinu Muharemovića i Fahrudina Pecikozu.

Između ostaloga, Pecikoza je ispričao dnevnu rutinu najpoznatijeg pjevača, koja je podrazumijevala kafu i “Dnevni avaz”. On je u tom ritualu čitanja, posebnu pažnju posvećivao ispunjavanju ukrštenice. Ukoliko bi ona bila izostavljena, Halid je odmah zvao Fahrudina Radončića i tražio da mu se “hitno vrati njegova križaljka”. Samo zbog Halida, dogodilo se da “Dnevni avaz”, svakoga dana, mora imati križaljku. Pogledajte taj dio Centralnog Dnevnika.