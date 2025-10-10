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"Avaz" je zbog Halida svaki dan morao da ima ukrštenicu!

Poznati tekstopisac Fahrudin Pecikoza, koji je za Halida Bešlića napisao “Miljacku” i više drugih mega hitova, ispričao je kako je samo Halid mogao da uređuje “Dnevni avaz”

Fahrudin Pecikoza u Centralnom dnevniku. Face TV

S. S.

10.10.2025

Senad Hadzifejzović je u sinoćnom izdanju posvećeno rahmetli Halidu Bešliću ugostio njegove tekstopisce Nazifa Gljivu, Dinu Muharemovića i Fahrudina Pecikozu.

Između ostaloga, Pecikoza je ispričao dnevnu rutinu najpoznatijeg pjevača, koja je podrazumijevala kafu i “Dnevni avaz”. On je u tom ritualu čitanja, posebnu pažnju posvećivao ispunjavanju ukrštenice. Ukoliko bi ona bila izostavljena, Halid je odmah zvao Fahrudina Radončića i tražio da mu se “hitno vrati njegova križaljka”. Samo zbog Halida, dogodilo se da “Dnevni avaz”, svakoga dana, mora imati križaljku. Pogledajte taj dio Centralnog Dnevnika.

Inače, cijeli, iznimno zanimljivi, Centralni dnevnik Face TV, sa obiljem nepoznatih detalja iz njegovog života, možete vidjeti ako kliknete OVDJE.

# FACE TV
# FAHRUDIN PECIKOZA
# CENTRALNI DNEVNIK
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