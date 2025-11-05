SLAVNI VOZAČ FORMULE 1

Lekler zaprosio djevojku: Tata želi da se vjenča s tobom

E. A.

5.11.2025

Slavni vozač Formule 1 i Ferarijev miljenik Šarl Lekler potvrdio je da je zaprosio svoju djevojku Aleksandru Sent Mlu, manekenku i influenserku s kojom je u vezi od 2023. godine.

Lijepom viješću iznenadili su fanove, a objelodanili su vjeridbu putem niza fotografija na Instagramu uz koje kratko piše: “Gospodin i gospođa Lekler”.

Iako su njih dvoje u centru pažnje, njihov pas koji je već poznat javnosti, takođe je prikupio lajkove i dirnuo srca, jer je oko vrata nosio ogrlicu na kojoj piše: “Tata želi da se vjenča s tobom”.

U pitanju je bila vrlo romantična prosidba s obzirom da slike prikazuju i mnoštvo crvenih ruža i latica koje prave srce, uz nekoliko desetina svijeća raspoređenih oko njega.

Jasno je da se Šarl i te kako pripremio za ovaj poseban trenutak, pa je vodio računa o svemu, a manekenka je sasvim očigledno bez razmišljanja rekla “da”.

Poznati par je prvi put viđen u javnosti u julu 2023. godine, te su od tada postali jedan od omiljenih i “it” parova.

Aleksandra danas često podržava svog vjerenika na trkama, a prije nego što je upoznala Šarla vodila je miran život i nije se esponirala na mrežama.

Danas ima milione pratilaca i sarađuje s velikim brendovima kao što je Rhode iza kojeg stoji Hejli Biber.

