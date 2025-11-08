Britni Spirs se vratila na društvene mreže: "Puno toga se ludog desilo ove godine"

Slavna američka pop pjevačica Britni Spirs (Britney Spears) vratila se na društvene mreže nakon što je svoj Instagram obrisala 2. novembra ove godine.
Ona je imala niz zabrinjavajućih objava i javne rasprave s bivšim suprugom Kevinom Federlajnom (Federline) oko njegovih nedavno objavljenih memoara.
Prije 7 sati, Britni je objavila fotografiju, pozirajući u vešu i čizmama.
- Toliko se toga dogodilo ove godine, to je ludnica... Trudim se živjeti unutar svojih mogućnosti, a knjiga „Nacrtaj krug“ je nevjerojatna perspektiva. Nabavite svoju balerinu, kružite i vladajte svojim granicama. To je nevjerojatno stroga i na neki način oblik molitve, ali s toliko beskrajnih mogućnosti u životu, važno je činiti je i biti jednostavnom. Znam da postoji i zbunjujuća strana. Vrag je u detaljima, ali na to možemo doći kasnije – napisala je Spirs u objavi.