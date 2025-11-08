Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OBJAVILA FOTOGRAFIJU

Britni Spirs se vratila na društvene mreže: "Puno toga se ludog desilo ove godine"

Znam da postoji i zbunjujuća strana, napisala je Britni

Britni Spirs. Instagram

A. O.

8.11.2025

Slavna američka pop pjevačica Britni Spirs (Britney Spears) vratila se na društvene mreže nakon što je svoj Instagram obrisala 2. novembra ove godine.

Ona je imala niz zabrinjavajućih objava i javne rasprave s bivšim suprugom Kevinom Federlajnom (Federline) oko njegovih nedavno objavljenih memoara.

Prije 7 sati, Britni je objavila fotografiju, pozirajući u vešu i čizmama.

- Toliko se toga dogodilo ove godine, to je ludnica... Trudim se živjeti unutar svojih mogućnosti, a knjiga „Nacrtaj krug“ je nevjerojatna perspektiva. Nabavite svoju balerinu, kružite i vladajte svojim granicama. To je nevjerojatno stroga i na neki način oblik molitve, ali s toliko beskrajnih mogućnosti u životu, važno je činiti je i biti jednostavnom. Znam da postoji i zbunjujuća strana. Vrag je u detaljima, ali na to možemo doći kasnije – napisala je Spirs u objavi. 

# PJEVAČICA
# BRITNEY SPEARS
PRIKAŽI KOMENTARE (1)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.