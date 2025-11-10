Zašto je Halid Muslimović dobio zabranu da pjeva na romskim svadbama

Halid Muslimović zarađivao je ogroman novac na romskim svadbama na kojima je pjevao, a onda mu je zabranjeno da nastupa.

Naime, u autobiografiji „Mene je učilo vrijeme“, Halid Muslimović je napisao i neke anegdote koje su mu se desile tokom karijere, te tom prilikom otkrio da je prestao da svira na romskim svadbama jer su smatrali da je donosio lošu karmu mladencima.

“Tokom 80-ih godina bio sam najtraženiji pjevač na romskim svadbama širom Evrope: Italija, Francuska, Njemačka i druge zemlje. Inače, romske svadbe su poznate kao velike i spektakularne zabave koje traju po tri dana i gdje pjevači i muzičari zarade veliki novac. Sa mnom su na romskim svadbama najčešće bile Zlata Petrović, Goca Božinovska, Sinan Sakić i, naravno, moj kum Šeki Kardumović. Kod Roma je pravilo da tek drugu noć svadbe mladenci idu na spavanje, gdje se utvrđuje mladina čednost”, napisao je u autobiografiji pjevač.

Ukoliko se utvrdi da je mlada ranije izgubila čednost, onda se ili prekida svadba ili se eventualno ide u pregovore. Meni su se desile u nekih mjesec dana tri svadbe na kojima mlada nije bila čedna, i onda su pomislili da ja nisam bio taj koji im je donosio taj peh, pa neko vrijeme nisam pjevao romske svadbe.

„Tražili od Vesne Zmijanac da bude slobodnija“

“Jedne prilike, skoro na samom početku moje karijere, na jednoj romskoj svadbi u Parizu kod kralja Roma, pjevali smo Vesna Zmijanac i ja, a pratio nas je Kemiš koji je u to vrijeme bio sa Vesnom u braku. Tu je došlo do nekog nesporazuma između Kemiša i organizatora tog veselja, oni su tražili da Vesna bude malo slobodnija, što se Kemišu nije svidjelo, pa su njih dvoje demonstrativno napustili svadbu i ja sam ostao sam. Bili su tu još neki pjevači i pjevačice amateri, ali sam ja tri dana pjevao i iznio kompletnu svadbu. Kako sam to uspio ni sam ne znam, bilo je lijepo iskustvo, a dobro se zaradilo”.

Šokantno otkriće u knjizi

Inače, u istoj knjizi je šokirao priznanjem da je plaćao alimentaciju za kćerku Enu, a i dalje sumnja da je ona njegova nasljednica.

“Na moru u Poreču smo proveli nekoliko dana, bilo nam je lijepo. Po povratku s mora saopštila mi je da je u drugom stanju, ja sam, naravno, bio radostan. Rodila se prelijepa djevojčica Ena i sve je bilo u redu, međutim, odnosi su ponovo postali narušeni i mi smo se razdvojili. Ja sam za djevojčicu uredno plaćao alimentaciju, kupovao joj sve što treba, međutim, uskoro ću od tetke te moje druge supruge saznati da dijete vjerovatno nije moje, jer je ona za vrijeme dok smo bili razdvojeni imala muškarca s kojim se redovno viđala i da je ona u vrijeme kada je došla na more da se pomirimo bila trudna”.

Pjevač je ispričao da je htio da uradi DNK analizu.

“Danas Ena živi u Beču, a ja sam pokušao da stupim u kontakt s njom. Ona je pristala, ali kada je majci rekla da će se vidjeti sa mnom, ona joj je zabranila. Imao sam ideju da uradimo DNK kako bismo bili sigurni, jer postoje indicije da je Ena moja i ja bih to volio da znam, na stranu sve što je njena majka meni radila, to je dio moje prošlosti, mog života”, rekao je Muslimović, koji se i treći put oženio i sa tom suprugom je u braku, prenosi Telegraf.rs.