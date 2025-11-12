Novinarka pitala prolaznika isplati li se uzeti prase, on odgovorio: Ja sam hodža

Novinarka RTRS-a tokom snimanja ankete u jednom bh. gradu doživjela je neočekivanu i urnebesnu situaciju, koja je ubrzo postala hit na društvenim mrežama.

Naime, dok je na ulici ispitivala prolaznike o pripremama za zimu i zimnicu, pitala je jednog od njih:

"Je l’ se spremate za zimnicu? Počinje vrijeme za sušenje mesa... Da li se danas isplati uzeti prase, polutku?"

Na to je muškarac kroz smijeh odgovorio:

"Ja hodža, a ti me pitaš može li prase!"