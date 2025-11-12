Novinarka pitala prolaznika isplati li se uzeti prase, on odgovorio: Ja sam hodža

Novinarka RTRS-a tokom snimanja ankete u jednom bh. gradu doživjela je neočekivanu i urnebesnu situaciju, koja je ubrzo postala hit na društvenim mrežama.
Naime, dok je na ulici ispitivala prolaznike o pripremama za zimu i zimnicu, pitala je jednog od njih:
"Je l’ se spremate za zimnicu? Počinje vrijeme za sušenje mesa... Da li se danas isplati uzeti prase, polutku?"
Na to je muškarac kroz smijeh odgovorio:
"Ja hodža, a ti me pitaš može li prase!"
Ovaj duhoviti trenutak odmah je izazvao salve smijeha, a video je na TikToku pregledan više od 200.000 puta. Komentari se samo nižu, a mnogi korisnici nisu krili oduševljenje spontanom reakcijom sagovornika.
„Legenda! Kako se slatko nasmijao“, „Ovo je ljudina“, „Mislim da se još smije“, samo su neki od komentara ispod snimka.
Kasnije se oglasio i sam hodža, čiji je odgovor postao viralan:
„Samo je bila simpatična situacija, a stvarno ne znam isplati li se uzeti prase polutku. Lijep pozdrav svima.“
Njegova iskrenost i vedrina osvojili su korisnike mreža, pa je video vrlo brzo postao jedan od najgledanijih i najsmješnijih u posljednje vrijeme.