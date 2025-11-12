Krila ga ko zmija noge: Kija objavila kako izgleda suprug Katarine Živković

Katarina Živković izjavila je da njena bivša prijateljica Kija Kockar nije dobrodošla u njenom domu, jer je bliska s osobom koja je, kako tvrdi, osumnjičena za ubistvo nekoga koga je Katarinin suprug jako volio, prenosi Telegraf.

Nakon toga, Kija je javno otkrila identitet izabranika svoje bivše prijateljice i poslala odgovor Kaći, koji prenosimo u cijelosti:

– Postoji jedna zaista zanimljiva stvar. Kada smo se Katarina i ja družile, mogle smo da provedemo cijeli dan zajedno, a da ne progovorimo ni riječ. Svaka bi imala svoj mir, a opet bismo se razumjele. Ali, eto, greška u 89. minutu. Može li neko umjesto mene da mi ubuduće bira prijatelje? Draga Kaća, postoje poruke, kao prvo. Riječi koje sam pročitala i video koji sam vidjela dokazali su mi da si zaista izgovorila takve laži. Ako si mislila da neću odgovoriti – prevarila si se – poručila je Kockar.

– Ne znam ko te savjetuje ni da li ti je ovo reklama, ali da kažeš da se družim s osobom koja je osumnjičena za ubistvo, to je ozbiljna optužba. A prilično je licemjerno, s obzirom na to u kakvom si ti okruženju. Slikala sam se s Dijanom, koja mi je bila gošća u emisiji. Nismo bile same, to je ta fotografija koja je, izgleda, zasmetala. Dijana Hrkalović, koliko znam, nikada nije bila osumnjičena ni za kakvo ubistvo – nastavila je Kija.

– Imam s njom i staru sliku, još od prije dvije godine, kada se Katarina i ja uopće nismo družile. Ne znam zašto tada ta slika nije smetala. Dolazilo se na rođendane, slavilo se, čestitala sam rođenje djeteta njenom partneru, i sve je bilo u redu. A sada odjednom smeta? – dodala je.

Kockar je potom prokomentarisala i Kaćinog partnera:

– Vrlo su teške riječi da mene uplićeš u takve priče, dok istovremeno tvoj partner Stojke ima svoju prošlost. Sve se može vidjeti na Googleu. Ne znam da li je tačno ili nije, ali to nije tema. Taj čovjek nikad prema meni nije bio loš, naprotiv – uvijek kulturan i korektan.

– U porukama ne vidim da se pominje bilo kakvo druženje. Ako je problem bila samo jedna objava, u redu, ali ne vidim razlog za ovakav napad. A tek da se sve to javno iznosi – to je najžalosnije – navela je.

Na kraju, Kija je poručila:

– Ako si mislila da ću ćutati, prevarila si se. Nisam te uvrijedila, niti sam dala povoda. A sada, nakon svega, mogla bih se i ja pitati da li treba da se plašim za svoj život, s obzirom na tvoje okruženje. Sve što si rekla – demantovano je. Istina je sada izrečena, a na ovu temu – stavljam tačku.

Kockar je potom, kako navodi Telegraf, dostavila redakcijama i prepisku s pjevačicom kao dokaz svojih tvrdnji.